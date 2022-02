Tiggo 5x PRO a partir de R$ 154.990

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Tiggo 5x recebe nova atualização e passa a ser comercializado exclusivamente na versão PRO. Com isso, o utilitário promete mais tecnologia e mudanças no design. Desde que chegou às concessionárias, há três anos, o Tiggo 5x soma quase 30 mil unidades comercializadas no Brasil.

Entre as novidades do Tiggo 5x PRO está a transmissão CVT, que junto com uma nova versão do motor 1.5 Turbo Flex, promete ganhos em desempenho. O interior do veículo passa a contar com novo pacote ergonômico, nova central multimídia de 10,25", painel digital colorido, e uma série de itens de tecnologia e segurança.

O modelo apresenta 4.338 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e 1.645 mm de altura. A distância entre eixos é de 2.631 mm e o porta-malas tem 340 litros. Já os ângulos de entrada e saída são 23,4° e 31,5°, respectivamente.

Produzido nacionalmente na fábrica da CAOA Montadora em Anápolis (GO), o Tiggo 5x PRO chega à Rede Concessionária da CAOA CHERY com o preço de lançamento para pronta entrega de R$ 154.990.

Design - A dianteira traz a grade com desenhos no formato “Diamond”, característica dos SUVs da linha PRO, da CAOA CHERY. As luzes DRL em LED também ganharam novo estilo e detalhes cromados, que se unem com o para-choque renovado. Nas laterais, as rodas aro 18" apresentam design exclusivo para o mercado brasileiro e a traseira manteve a identidade das lanternas, marca registrada do modelo, e ganhou ângulos retos.

No interior há duas telas digitais: central multimídia sensível ao toque de 10,25" com Android Auto e Apple Car Play e painel de instrumentos com 7". As luzes coloridas do painel e das portas podem ser configuradas com os modos de direção Eco/Sport ou com o ritmo da música, com sete opções de cores.

O painel do ar-condicionado touch é integrado ao console central elevado que possui comandos ergonomicamente instalados. Porta objetos, comando dos retrovisores, travamento das portas e diversos outros botões ficam acessíveis ao motorista. Os bancos, revestidos com tecido premium, possuem novas costuras na cor cinza claro e também são ergonômicos. O volante multifuncional tem regulagem de altura e de profundidade e o ar-condicionado é dual zone, digital, automático e com indicação de temperatura.

Há também Comando de Climatização à Distância (CCD); acionamento do motor pela chave à distância; teto panorâmico; três entradas USB; compartimento refrigerado no console central; retrovisores com ajuste elétrico, rebatimento automático e desembaçador; chave presencial com travamento e destravamento das portas por aproximação e botão de partida.

Sob o capô, o CAOA CHERY Tiggo 5x PRO traz uma nova versão do motor 1.5 Turbo Flex. O propulsor teve melhorias como novos sistemas de controle eletrônico do motor, de injeção e aquecimento de combustível 'Flex Fuel', turbina com controle eletrônico da válvula Wastegate e válvula termostática eletrônica. Além de ter passado por uma nova calibração realizada pela engenharia brasileira da CAOA CHERY para atender a legislação do PROCONVE L7.

Para trabalhar com a nova versão do motor 1.5 Turbo Flex, chega o câmbio CVT de 9 velocidades simuladas. A nova transmissão do Tiggo 5x PRO, por ser continuamente variável, não realiza trocas sucessivas de marcha o que, consequentemente, torna a direção mais. Além disso, o modelo passa a contar com alavanca do tipo Joystick, mais tecnológica e que permite trocas manuais.

A nova calibração desse conjunto proporcionou, segundo a montadora, números melhores de desempenho em aceleração e retomadas de até 5% ao Tiggo 5x PRO, sem qualquer prejuízo ao consumo em relação a versão anterior. A potência máxima segue sendo 150 cv com etanol e 147 cv com gasolina, assim como o torque máximo de 21, 4 kgfm, disponível de 1.750 rpm a 4.000 rpm.

Tecnologia - O SUV da CAOA CHERY conta com câmera 360 graus de alta resolução, que permite uma imagem mais clara para observar obstáculos ao redor do veículo. Ele também é equipado com piloto automático e limitador de velocidade com indicação de velocidade no painel de instrumentos.

O modelo ganhou sistema de controle de tração e estabilidade de última geração. Os freios são a disco nas quatro rodas e atuam em conjunto com o sistema EBD (distribuição eletrônica de frenagem). Há ainda tecnologias como EBA, que habilita automaticamente o limite de desaceleração durante a frenagem de emergência; BOS (smart pedal), que identifica uma situação de emergência e desacelera o veículo quando os pedais do acelerador e freio são pressionados ao mesmo tempo; BAS, sistema de assistência à frenagem, que maximiza a atuação do ABS; e ESS, sistema de alerta de frenagem de emergência, que pisca as luzes de direção de ambos os lados (setas) para sinalizar aos motoristas que vêm atrás que está ocorrendo uma frenagem brusca.

O sistema de suspensão, independente nas quatro rodas, também passou por ajuste visando melhorar a dirigibilidade de acordo com as condições das vias brasileiras. O novo Tiggo 5x PRO conta com freio de estacionamento eletrônico, Auto Hold, HDC (controle eletrônico de descida), HHC (assistente de saída em aclives) e seis airbags (dianteiros, laterais e de cortina).

