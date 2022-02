Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Nissan anuncia crescimento de 19% nas vendas em 2021, com aumento de 0,3 ponto percentual em sua participação de mercado, em relação a 2020.

“Nosso objetivo é claro: queremos estar no top 3 das marcas automotivas da América do Sul e ser o aliado preferido de nossos clientes. Temos um plano estratégico sólido e estamos no caminho certo para alcançá-lo. Estamos orgulhosos dos números obtidos regionalmente e continuaremos avançando no crescimento do negócio, de nossos parceiros e fornecedores, enquanto continuamos a construir uma cultura organizacional sustentável, diversa e inclusiva”, afirma Guy Rodríguez, presidente e diretor geral da Nissan América do Sul.

A marca declara ter obtido aumento nas vendas em cada uma de suas quatro subsidiárias. A Argentina alcançou 26% de crescimento comercial em relação a 2020, posicionando-se em dezembro com 6,7% de participação de mercado, a maior da história da marca no país. Por sua vez, os modelos Nissan Kicks, Nissan Versa, Nissan Frontier e Nissan Sentra obtiveram resultados com 11,5%, 5,5%, 7,8% e 6,3% de participação em seus respectivos segmentos.

No Brasil, a Nissan colocou quase 65 mil unidades no mercado, 6,4% a mais que no ano anterior, aumentando sua participação de mercado em 0,2 ponto percentual. O ano de 2021 também marcou o melhor ano completo da 12ª geração da picape Frontier: 11.821 unidades vendidas no País, superando em 46% o melhor resultado anual, obtido em 2019.

Por sua vez, no mercado chileno a marca cresceu 36% em vendas e obteve um importante posicionamento de produto em julho, ocupando o segundo lugar no ranking dos veículos mais comercializados, segundo a Associação Nacional Automotiva do Chile (ANAC). Já a subsidiária no Peru obteve um incrível crescimento de 78,6% nas vendas e fechou o ano com 5,6% de market share, 1,2 ponto percentual acima de 2020. Além disso, fortaleceu sua presença no país com a abertura de três novos revendedores expandindo sua rede para 20 lojas em todo o país.

O Kicks foi o modelo mais vendido nos quatro países três meses após sua chegada à região. Durante o segundo semestre, Argentina e Brasil receberam a edição especial Frontier X-GEAR, além da versão XPlay do Kicks, que apresenta NFT (Token Não Fungível).

Já o LEAF tornou-se veículo elétrico mais vendido no Brasil, Argentina e Chile. A empresa abriu 22 novas concessionárias em toda a região em 2021, totalizando 306 concessionárias na América do Sul. Uma promessa que acompanha o anúncio de expandir os pontos de atendimento e vendas em mais de 25% até o fiM do ano fiscal de 2023. Além disso, o Brasil anunciou a segunda fase de eletrificação no país, ampliando sua rede com atendimento e pós-vendas do LEAF de sete para 44 concessionárias.

A empresa conta com produção própria nas fábricas de Resende (Brasil) e Santa Isabel (Argentina).

