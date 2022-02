Toyota projeta crescimento de 20% em 2022

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Toyota finalizou o ano com quase 175 mil unidades comercializadas, um crescimento de 26% em relação a 2020.

Três produtos são destaques no portfólio Toyota em 2021: o Corolla encerrou mais um ano como o líder do segmento de sedãs médios, contabilizando 41.900 unidades vendidas, enquanto a Hilux alcançou 45.884 unidades comercializadas e conquistou a liderança no mercado de picapes médias. O terceiro destaque foi o Corolla Cross, primeiro SUV da marca produzido no País lançado em março do ano passado, que somou 34.253 unidades vendidas em 10 meses.

Um dos desafios de 2021 foi gerenciar os efeitos globais da falta de componentes. A Toyota afirma que terminou o ano com uma produção de quase 172 mil unidades em suas duas fábricas que produzem automóveis no Estado de São Paulo, Sorocaba e Indaiatuba, crescimento de 48% sobre 2020. Além disso, foi realizada a abertura de um terceiro turno na unidade de Sorocaba no mês de novembro com o intuito de suprir a demanda de seus produtos no mercado interno e também nos países da América Latina e Caribe.

Mercado externo - Um total de 35% da produção brasileira da Toyota foi enviada para fora do País em 2021. O destaque foi o Corolla Cross, modelo que expandiu a presença da Toyota na América Latina e Caribe, ao ser comercializado em 22 países da região. Os principais destinos que recebem os modelos Corolla Cross, Corolla, Yaris e Etios (que segue sendo produzido apenas para exportação) são Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Paraguai e Uruguai.

Descarbonização - Em 2021, o mercado de veículos eletrificados bateu recorde de vendas no Brasil superando 30 mil unidades. Com um total de quase 20 mil veículos eletrificados vendidos (56,5% de market share), a montadora consolidou-se como líder desse segmento.

Os responsáveis por essa performance foram os modelos Corolla sedã e Corolla Cross híbridos flex. Este último fechou o ano passado como o veículo eletrificado mais vendido do Brasil, com um total de pouco mais de 11 mil unidades comercializadas.

Planos para 2022 - Para este ano, a Toyota projeta um crescimento de cerca de 20% nas vendas. A intenção da empresa é seguir oferecendo produtos como os híbridos flex, enquanto consolida sua estratégia com a sua marca de luxo, a Lexus.

