Chery fecha 2021 com mais de 961 mil veículos comercializados

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Chery afirma ter finalizado 2021 com um recorde histórico de vendas com mais de 961 mil veículos comercializados, equivalente a um crescimento de 31,7% em relação ao ano anterior. O volume de carros vendidos no exterior também atingiu um novo patamar com mais de 269 mil unidades comercializadas, o que representa alta de 136,3% no ano.

Entre os destaques do período, está a venda de veículos elétricos: foram 109 mil unidades comercializadas em 2021 (cerca de 70,6 mil referentes ao EQ1 e 38,3 mil aos demais modelos como Arrizo, Tiggo e Big Ant), um crescimento de 144,6% em relação a 2020. A Chery a lançou no ano passado tecnologias voltadas a eletrificação como a plataforma @LIFE, para veículos inteligentes e verdes, e Chery 4.0, que contempla motores a combustão, híbridos, elétricos puro, de hidrogênio e outras formas.

Em 2021 a montadora lançou novos produtos da família PRO, que se popularizou no mercado internacional e vem recebendo prêmios. A linha PRO chegou ao Brasil em junho de 2021 com o lançamento do Tiggo 3x Turbo pela Caoa Chery, do sedan Arrizo 6 PRO e do Tiggo 7 PRO.

A Chery foi premiada em 2021 por suas soluções de powertrain. Na seleção dos dez principais motores em 2021, o 2.0T GDI da Chery ganhou o top 10 "China Heart". Segundo a marca, desde o início da seleção anual dos dez principais motores "China Heart", lançada em 2006, a Chery recebeu nove indicações, incluindo os motores 1.6T GDI e 2.0T GDI.

