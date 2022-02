Fiat inicia 2022 na liderança do mercado brasileiro

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Depois de retomar a ponta como a marca que mais vendeu carros no Brasil em 2021, a Fiat iniciou 2022 mais uma vez na frente do ranking nacional de vendas.

Trata-se do 13º mês consecutivo na liderança do mercado. Com 23.300 emplacamentos em janeiro, a Fiat colocou uma diferença de 10 mil unidades sobre a segunda colocada, conquistando 19,9% de market share.

A Nova Strada repetiu seu desempenho comercial e terminou o primeiro mês de 2022 também no primeiro lugar com 6.716 unidades (5,7% de participação total de mercado e 85% de seu segmento). A Fiat também colocou sua segunda picape entre os dez modelos mais vendidos do país, com a Nova Toro licenciando 3.293 unidades. Esse resultado mostra a força da marca na categoria, já que, somados, os dois modelos atingiram 48,5% de market share, ou seja, a Fiat vendeu quase metade de todas as picapes comercializadas no país em janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro destaque se deu com o Pulse. Primeiro SUV desenvolvido e produzido pela Fiat no Brasil, o modelo vem apresentando números consistentes de vendas e, em janeiro, conquistou 3.192 emplacamentos, seu melhor resultado desde o lançamento na segunda quinzena de outubro passado, que o coloca na quarta posição da categoria (10,1% de participação).

Além das picapes, a Fiat liderou o segmento Hatch (21,3%) e o de Van (40,4%). Outro fato celebrado pela marca diz respeito às vendas no canal varejo. Com 19,6% de participação de mercado, a Fiat fechou o mês na liderança com a melhor performance comercial dos últimos nove anos.

“Começamos o ano fortes”, comentou Herlander Zola, diretor da Fiat para América do Sul e Operações Comerciais Brasil. “Esse resultado é fruto dos lançamentos de sucesso que promovemos recentemente, mas também do trabalho da rede de concessionárias de todo Brasil, que se preparou para atender bem o cliente interessado em nossos produtos”.

Para o executivo, é nítida a sintonia entre a Fiat e sua rede de concessionárias. “Um exemplo prático disso diz respeito à renovação que estamos promovendo nas lojas, cada vez mais conectadas e modernas, seguindo o novo padrão de comunicação visual e de atendimento. Já temos praticamente metade dos pontos de venda revitalizados e, até o fim de 2022, vamos chegar a 100%”.

Zola reforçou o potencial do SUV Pulse, que começa a se destacar no segmento. “A demanda pelo Pulse continua crescendo mês a mês, reforçando a nossa convicção que o modelo pode ser um dos SUVs mais vendidos do país”, finalizou o diretor da Fiat.

Tags