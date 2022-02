Volvo Car Brasil anuncia liderança em vendas de carros elétricos no País

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Volvo Car Brasil lidera o ranking de carros elétricos com seu recém-lançado XC40 Recharge Pure Electric. O veículo, que chegou em setembro de 2021 ao Brasil, teve mais de 100 unidades emplacadas em janeiro deste ano, o dobro do segundo lugar no ranking.

“Ter o nosso primeiro lançamento elétrico liderando a venda de veículos elétricos no Brasil é nosso objetivo. Não são apenas números, para a Volvo Car Brasil o sucesso do XC40 Recharge Pure Electric indica que estamos no caminho certo para um futuro de mobilidade mais sustentável”, destaca o diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil, João Oliveira.

Desde dezembro de 2021, a marca anunciou seu ambicioso plano de expansão da eletrificação, tornando a linha XC40 somente elétrica e anunciando a instalação de carregadores rápidos em estradas por todo o Brasil.

Líder em veículos plug-in - Outro destaque é a liderança entre os plug-in (BEVs e PHEVs). A Volvo detém hoje 48,62% dentre todas as marcas do Brasil e a diferença para a segunda colocada é de quase 30%.

“Mais uma vez os números reforçam nosso posicionamento de que a eletrificação é o agora. Chegamos ao futuro e precisamos adaptar diversas tarefas antes comuns, por que não mudar a maneira de se locomover? Os carros eletrificados e elétricos chegaram para ficar e crescer cada vez mais”, comenta João.

A Volvo também é líder no acumulado do mês entre os SUVs premium com mais de 430 unidades, que somam 23,6% de participação nas vendas do segmento.

Corredores elétricos - Para incentivar o uso de veículos elétricos, a Volvo Car Brasil fará a instalação de carregadores rápidos nas principais rodovias do Brasil que ligam capitais a outros destinos.

O plano está dividido em cinco fases e a primeira, já iniciada, conta com 13 corredores elétricos que abrangem 3.250 quilômetros saindo de São Paulo e ligando a cidades como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG), Baixada Santista, litoral norte, entre outras. Cada um dos pontos terá capacidade para carregar dois veículos simultaneamente.

