Cruze estreia duas versões: RS e Midnight 

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Chevrolet Cruze apresenta duas novas versões, que prometem evoluções em relação a acabamento, equipamento e software.

A primeira novidade é o Cruze RS. O modelo hatch ganha customização e traz nova calibração do conjunto mecânico. Olhando o veículo de frente, nota-se uma mudança proporcionada pelo conjunto formado pela grade com detalhes em cromo escurecido, a gravata Chevrolet com fundo preto e os faróis com LED e máscara negra. O logo RS em vermelho junto às entradas de ar marca a versão.

Na lateral, a moldura das janelas, o adesivo de coluna e os retrovisores seguem o mesmo visual escurecido para reforçar a ideia de unidade e evidenciar as proporções do hatch, assim como a linha de cintura. Novo também é o conceito de teto preto metálico para o Cruze, que parece ampliar a área do teto-solar e altera a percepção de proporções do modelo.

A versão RS está disponível nas cores Branco Summit, Cinza Satin Steel e o Vermelho Chili, exclusivo para este modelo. Caso o cliente prefira um carro estilo monocromático, existe a opção de lataria coberta em Preto Ouro Negro. Na traseira, o aerofólio funcional também foi escurecido, assim como os emblemas com o nome e a marca do veículo na tampa, próximo das lanternas de LED tridimensionais.

Para o interior do Cruze RS, o propósito foi reforçar a sensação de interação humana com a tecnologia: é possível escolher a cor para os revestimentos de teto, assoalho, colunas, painéis e dos bancos - todos em preto, enquanto as costuras pespontadas dos assentos, por exemplo, trazem linhas vermelhas.









Segurança - A lista de equipamentos de série inclui seis airbags, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré de alta definição, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro além de sistema de áudio premium, acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular, sensor de chuva, central de informação digital colorida, retrovisor interno eletrocrômico e retrovisores externos com rebatimento elétrico e aquecimento.

Conectividade - O Cruze RS oferece:

- Projeção para Apple Car Play e Android Auto na tela de 8 polegadas do MyLink com pareamento via bluetooth simultâneo de até dois smartphones;

- Wi-Fi nativo com antena amplificada e sinal de internet até 12 vezes mais estável com capacidade de conexão para até sete aparelhos simultâneos;

- Aplicativo myChevrolet para smartphone e smartwatch que permite comandar funções do carro a distância, fazer diagnósticos remotos, consultas técnicas e agendar serviços na rede autorizada;

- OnStar é o sistema de telemática avançado da GM que oferece assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana para serviços de emergência e segurança;

- OTA (over the air) é a tecnologia que permite atualizações de sistemas eletrônicos do veículo de maneira remota. Assim, o automóvel pode receber evoluções de programação e software sem precisar necessariamente ter que se deslocar para uma oficina. O processo é semelhante ao que já ocorre com celulares.

O carro é capaz de identificar o motorista por meio da chave eletrônica e ajustar o conteúdo do multimídia para as preferencias memorizadas de cada usuário (aplicativos, estações de rádio, etc). Por vir com duas chaves, é possível criar até dois perfis diferentes.

O Cruze RS herda eixo traseiro mais rígido e ajuste específico da suspensão, que combinado com uma calibração da direção elétrica, promete melhor estabilidade em curvas, além de uma resposta mais rápida e precisa em altas velocidades.

O Cruze RS vem equipado com motor turbo de alto desempenho e elevada eficiência energética. Desenvolve até 153 cavalos e 24,5 kgfm de torque. Tecnologias como injeção direta de combustível, cabeçote com coletor de escape integrado e comando variável de válvulas garantem agilidade ao veículo tanto em arrancadas como em manobras de ultrapassagem. Este propulsor disponibiliza 90% da sua força numa faixa plana entre 1.500 rpm e 5.000 rpm. Já a potência máxima ocorre entre 5.600 rpm e 6.000 rpm. Números realmente impressionantes.

A transmissão automática de seis velocidades caracteriza-se pela suavidade e precisão nas trocas de marcha. Dotada de inteligência artificial, ela é capaz de entender as preferências do motorista e se adaptar ao seu modo de condução. Possui paralelamente sistema Active Select, que permite fazer trocas manuais por meio da alavanca do câmbio.

Cruze Midnight chega com três opções de cores, por sugestão do consumidor. Apesar de ser mais acessível que as versões topo de linha LTZ e Premier, o Cruze Midnight carrega a essência de um veículo premium em relação a estilo, tecnologia e prestígio.

O modelo estreia um novo conceito para a versão Midnight da Chevrolet: além do preto Ouro Negro, o cliente terá mais opções de cores metálicas para a carroceria. São elas o Azul Eclipse e o Cinza Satin Steel. Na cabine, os acabamentos desde os do forro do teto até os revestimentos soft touch de portas e painel ganham tons predominantemente escurecidos também, bem como sugere o nome da versão.

A ideia de estender o leque de opções de cores escuras para a carroceria veio de consumidores. A própria série Midnight nasceu inspirada em tendências de customizações feitas por clientes nas ruas.

Na frente o destaque começa pela gravata Chevrolet com fundo preto e pela moldura em cromo escurecido da barra que divide as duas entradas de ar do motor turbo. A grade com elementos estéticos internos alusivos à tecnologia é própria do sedã. Faróis com máscara negra com luz de condução diurna em LED e luzes auxiliares tipo canhão completam o conjunto.

Na lateral, as rodas aro 17 em dois tons mesclam pela primeira vez o preto com o cromado. Um filete do mesmo metal faz a harmonização com as maçanetas. Já o logo Midnight fica na parte inferior da porta dianteira, alinhado com os retrovisores externos. A ausência de frisos é proposital, para que os vincos da carroceria sejam evidenciados, assim como a silhueta do veículo marcada pela caída do teto semelhante ao de um cupê. A seleção para as opções de cores externas considerou também a composição de pigmentos das tintas que refletissem com maior precisão a luz, evidenciando os vincos do veículo.

E, apesar da traseira propositalmente mais curta do que de sedãs tradicionais, o Cruze promete espaço tanto para cinco passageiros como para bagagens. O entre-eixos mede 2.700 mm e o porta-malas acomoda até 440 litros.

O Cruze Midnight reúne equipamentos como revestimento premium dos bancos e painel, ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura mais sistema automático de recirculação, partida por botão, chave eletrônica para travamento e destravamento das portas e da tampa traseira com sensor de aproximação, além de regulagem de altura dos faróis, sensor de estacionamento traseiro, controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade.

Em relação ao pacote de itens de segurança, o modelo traz airbag frontal, lateral e de cortina, aviso sonoro para utilização do cinto de segurança em todos os assentos, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e controle eletrônico de estabilidade e tração com a função de assistente de partida em aclive.

O Cruze Midnight conta também com nível quatro de conectividade. Destaque para: MyLink com Apple Car Play e Android Auto, Wi-Fi nativo, OnStar para serviços de emergência e segurança, myChevrolet app para comandar funções do carro a distância, além de tecnologia OTA (over the air), capaz de promover atualizações de sistemas eletrônicos do veículo via internet.

A nova versão traz o motor de 153 cavalos e 24,5 kgfm de toque. O propulsor 1.4 turbo e a transmissão automática inteligente de seis marchas de última geração são padrão em toda família Cruze e auxiliam nesta tarefa, colaborando para um maior silêncio a bordo.

O Cruze está adotando tecnologias que serão requeridas apenas em fases futuras do programa de controle de emissões veiculares, a exemplo do componente que controla e reduz a emissão de vapores tóxicos do tanque durante o processo de abastecimento. Segundo a marca, as atualizações tecnológicas contribuem para reduzir a descarga de gases na atmosfera, como a de óxidos de nitrogênio (NOx), que cai pela metade.

As versões RS e Midnight chegam para o hatch e para o sedã do Cruze, respectivamente. Ambos os modelos devem chegar ao Brasil a partir do fim de janeiro para ser distribuída na rede de concessionária da marca pelo País.

