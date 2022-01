Honda Pop completa 15 anos no mercado nacional

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Nordeste representa 67% das vendas totais do modelo, seguido pelo Norte, com 19%

A motocicleta Pop completa 15 anos de presença no segmento de duas rodas nacional. O modelo chegou ao mercado em janeiro de 2007.



O modelo tem uma média de consumo de 59,6 km/l* para utilização na cidade, segundo as medições do Instituto Mauá.

A Pop acumula mais de 1,4 milhões de unidades produzidas em Manaus e é o quarto modelo mais vendido da Honda, junto com outras motocicletas icônicas, como CG, Bros e Biz. No destaque por região, o Nordeste representa 67% das vendas totais do modelo, seguido pelo Norte, com 19%.



“Comemorar os 15 anos da Pop no mercado brasileiro é motivo de grande orgulho para a Honda. Sem dúvidas, o modelo é um dos destaques do nosso line up e uma ótima opção para aqueles que estão em busca de economia, sem abrir mão da qualidade, resistência e conforto. Mas além dessas características, a Pop é uma motocicleta democrática, que oferece mobilidade aos milhões de brasileiros que a utilizam no dia a dia, em todos os cantos do País, e isso significa muito para nós.”, afirma Alexandre Cury, Diretor Comercial da Honda Motos.



A Pop foi desenvolvida pela equipe local de engenharia da marca. O objetivo era pensar em um produto com as características e necessidades do brasileiro. As suspensões foram desenvolvidas para os diferentes terrenos encontrados pelo País, sejam eles asfaltados ou de terra, e o assento amplo também é uma característica do modelo.



A trajetória do modelo teve início com a Pop 100, que passou por sua primeira atualização alguns anos depois e recebeu mudanças visando o atendimento à terceira fase do Programa de Controle da Poluição do Ar, o PROMOT, vigente na época.



A evolução ocorreu em 2016, quando a Pop 100 passou a se chamar Pop 110i e recebeu um novo motor, injeção eletrônica, três anos de garantia e o design totalmente renovado. Em sua mais recente atualização, passou a contar com a tecnologia de freios CBS.



O modelo também foi protagonista de duas versões conceito, desenvolvidas pela equipe local de pesquisa e desenvolvimento e apresentadas ao público no Salão Duas Rodas 2019. Durante o evento, os fãs da marca puderam conferir a Pop 110i Rally, inspirada no universo da Africa Twin, com proposta off-road, além do modelo Vintage, que tinha inspiração em uma linha scrambler e buscava retratar o cotidiano do surf.

* a estrutura física do piloto, bem como as condições climáticas e de pista podem alterar esse dado.



