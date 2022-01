Mercedes-Benz apresenta novo Classe C

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Os preços são R$ 349.900 para o C 200 AMG Line e de R$ 399.900 para o C 300 AMG Line

A sexta geração do novo Classe C chega com duas versões eletrificadas. Quando vistas de lado, as superfícies criam efeitos de luz únicos. Por outro lado, os designers reduziram as linhas ao mínimo, o que acentua o design lateral. Outras características que produzem uma aparência esportiva e superior incluem rodas 18 e 19 polegadas em designs que também possuem funções de auxílio aerodinâmico.

Para o Brasil, todos os modelos receberão o acabamento AMG Line, com uma estrela central, tendo a grade de diamante com design estrela em cromado. As novas lanternas traseiras têm pela primeira vez um design de duas partes, com as funções de luz divididas entre a lateral e a tampa do porta-malas. Três novas opções de pinturas exterior - azul espectral, prata de high tech e branco brilhante - foram adicionados à gama de nove cores disponíveis.

O modelo C 300 AMG Line ainda disponibiliza três cores especiais “designo” sem custo adicional: vermelho hyacinth metálica, branco opalite brilhante, cinza selenita magno (fosca). Com um comprimento de 4.751 mm e uma largura de 1.820 mm, as novas versões da Classe C são maiores do que os seus antecessores. A distância entre eixos aumentou em 25 mm, agora com 2.865 mm. O coeficiente de arrasto dos modelos anteriores (Cd 0,24) foi preservado, apesar das dimensões exteriores maiores.

Interior

O painel é dividido em duas seções: uma seção superior em forma de asa com novas saídas de ar redondas, mas achatadas, que lembram partes de um motor de um avião, integrado em uma área do acabamento interno, fluindo do console central para o painel sem interrupção. E na seção inferior o painel e a tela central são ligeiramente inclinados em seis graus em direção ao condutor, incrementando o foco do motorista e o espírito esportivo.

A área do condutor possui uma tela LCD de alta resolução de 12,3 polegadas independente e que parece flutuar. Todas as funções do automóvel podem ser controladas usando a tela sensível ao toque. Como o painel, a tela é ligeiramente inclinada em direção ao condutor. O display central tem uma diagonal de tela de 11,9 polegadas.

Os encostos de cabeça têm um design novo e são fixados no encosto com uma guarnição selada sob a qual se encontra o mecanismo de ajuste. Um painel coberto com ARTICO está disponível como equipamento de série para ambas as versões que serão comercializadas no Brasil. A aparência de ambas as telas pode ser individualizada com diferentes estilos e modos de exibição.

Em "Sporty", por exemplo, a cor vermelha é predominante e o conta-giros central tem um design dinâmico. O novo Classe C é equipado com iluminação ambiente com fibras ópticas como equipamento de série.

Última geração de MBUX

Assim como no Classe S, o novo Classe C está equipado com a segunda geração do MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Tanto o hardware quanto o software apresentam avanços: as imagens brilhantes nas telas LCD procuram facilitar o controle do veículo e suas funções de conforto. A aparência das telas pode ser individualizada com três estilos: Sutilmente, Esportivo e Classic. E apresenta três modos de exibição: Navegação, Assistência e Serviço.

Assistente de voz

O assistente de voz "Oi, Mercedes" está mais interativo. Agora, certas ações podem até serem realizadas mesmo sem a palavra-chave de ativação "Oi, Mercedes". Isso inclui fazer uma ligação telefônica. "Oi, Mercedes" também explica as funções do veículo e, por exemplo, pode ajudar quando questionado sobre como conectar um smartphone por Bluetooth.

Powertrain: eletrificação dos motores de quatro cilindros

Além da turbo alimentação, os motores a gasolina de quatro cilindros que equipam todas as versões da Classe C, agora têm um gerador de partida integrado (ISG) para assistência inteligente em baixas rotações do motor como um híbrido leve de segunda geração.

O ISG usa um sistema elétrico de bordo de 48 volts que garante funções como “gliding”, impulso ou recuperação de energia e possibilita uma economia de combustível. A marca garante que a função start/stop é quase tão imperceptível quanto a transição de “gliding” com o motor desligado para forte aceleração do motor.

Em marcha lenta, a interação inteligente entre o ISG e o motor de combustão promete um funcionamento suave. As versões C 200 AMG Line (204 cv) e C 300 AMG Line (258 cv) são equipadas com o motor a gasolina M254 de quatro cilindros com um gerador de partida de segunda geração com uma potência adicional de até 27 cv e 200 Nm a mais de torque que também está fazendo sua estreia no Classe C.

Transmissão automática agora padrão em toda a linha

A transmissão 9G-TRONIC foi desenvolvida para a utilização da tecnologia ISG e está instalada em todos os modelos Classe C. O motor elétrico, a eletrônica e o resfriador foram movidos para a transmissão, o que oferece vantagens em relação ao espaço e peso.

Entre outras coisas, a interação otimizada com a bomba de óleo auxiliar elétrica reduz a taxa de entrega da bomba mecânica em 30% em comparação com a antecessora. Além disso, ele usa uma nova geração de controle de transmissão integrado com processador multi-core e novo design e tecnologia de conectividade. O número de interfaces elétricas foi reduzido e o peso dos controles de transmissão foi reduzido em 30% em comparação com o predecessor.

Suspensão

Os principais componentes da nova suspensão configurada para mais dinamismo são um novo eixo de quatro braços na frente e um eixo multibraços na parte traseira, montado em um chassi auxiliar. A nova suspensão fornece a base para um alto nível de conforto, baixo ruído, manuseio ágil e diversão ao dirigir.

Sistemas de assistência à direção

Em comparação com seu predecessor, a última geração do Pacote de Assistência à Direção DISTRONIC possui funções adicionais. Quando o perigo surge, os sistemas de assistência são capazes de responder a colisões iminentes conforme a situação o exigir.

O princípio de funcionamento dos sistemas é visualizado no display do condutor por um novo conceito de display. Um exemplo dos avanços dos sistemas assistenciais: em todos os tipos de estradas - rodovias, estradas rurais ou na cidade – o Active Distance Assist DISTRONIC pode manter automaticamente uma distância predefinida dos veículos à frente. Uma novidade é a resposta a veículos parados na estrada em velocidades de até 100 km/h (anteriormente: 60 km/h)

Sistemas de estacionamento inteligentes

Graças aos sensores aprimorados, os sistemas de estacionamento oferecem ao motorista um maior suporte ao manobrar em baixa velocidade. A operação é mais rápida e intuitiva graças à integração com MBUX. As funções de frenagem de emergência também servem para proteger outros usuários da estrada.

Segurança contra colisões

Juntamente com os conhecidos conceitos de proteção, PRE-SAFE® Impulse Side (disponível em conjunto com o Driving Assistance Package Plus) forma uma espécie de zona de deformação virtual que se estende a todos em torno do veículo. Como apenas uma zona de deformação limitada está disponível em um impacto lateral, o PRE-SAFE® Impulse Side (disponibilidade dependendo do equipamento selecionado) pode mover o motorista ou passageiro da frente afetado para longe do perigo, mesmo antes da colisão, assim que o sistema detecta que uma colisão lateral é imediatamente iminente. Para isso, as câmaras de ar nos flancos laterais do encosto do banco dianteiro são infladas em frações de segundo.

Tecnologia Digital Light

A versão C 200 AMG Line está equipada com faróis LED de alto desempenho. Já a C 300 AMG Line conta com o novo sistema DIGITAL LIGHT. O DIGITAL LIGHT possui um módulo de luz com três LEDs em cada farol, cuja luz é refratada e direcionada por 1,3 milhão de micro espelhos.

A resolução é, portanto, mais de 2,6 milhões de pixels por veículo. Com essa dinâmica e precisão, este sistema inteligente cria possibilidades virtualmente infinitas para distribuição de luz de alta resolução que se ajusta às condições circundantes.

Câmeras de bordo e sistemas de sensores detectam outros usuários da estrada, computadores avaliam os dados dos mapas de navegação digital em milissegundos e dão aos faróis os comandos para adaptar a distribuição de luz em todas as situações. O resultado: visão ideal para o condutor sem atrapalhar os outros usuários da estrada.

Service Care Advanced de até 5 anos

O Service Care Advanced oferece contratos de manutenção com cobertura de até cinco anos e Garantia Adicional de até cinco anos (até três de garantia adicional aos dois anos com garantia de fábrica).

A Garantia Adicional é oferecida em duas coberturas com diferentes itens a serem contemplados: Básica: motor, câmbio, sistema de arrefecimento, transmissão, diferencial e caixa de transferência e Ampla (adicionais aos itens da “Básica”): sistema de alimentação e injeção, sistema elétrico do motor, sistema elétrico do veículo, suspensão, sistema de direção, ar-condicionado e freios.

O pacote de serviços Service Care Advanced tem preços que partem de R$ 2.697,57 (+12 meses de garantia adicional) e R$ 4.710 (contrato de manutenção por dois anos).

Principais equipamentos de série



C 200 AMG Line

- Fechamento da tampa do porta-malas,

- KEYLESS-GO,

- Função Partida sem chaves

- Pacote Estacionamento com câmera de ré

- - Assistente de estacionamento com PARKTRONIC

- Alarme Antifurto e Proteção URBAN GUARD

- Pacote de iluminação interior, luz de projeção do logo e soleira Iluminada

- Assistente de distância ativa DISTRONIC

- - Assistente ativo de manutenção de faixa

- - Pacote assistente ativo de manutenção de faixa

- - Assistente de Ponto Cego

- - Proteção de Pedestres

- Assentos dianteiros revestidos em ARTICO, esportivos, elétricos (inclui lombar) e memória

- MBUX

- - Carregamento sem fio para aparelhos celulares

- - Integração para Smartphones sem fio (Apple CarPlay/Android Auto)

- - Som esportivo do motor através dos alto-falantes

- Teto solar panorâmico

- Retrovisores externos rebatível eletricamente e função antiofuscante

- Ar-condicionado THERMATIC

- Faróis FULL LED com faróis altos adaptativos



C 300 AMG Line (equipamentos adicionais ao modelo C 200)

- Assentos dianteiros revestidos em COURO

- Faróis DIGITAL LIGHT

- Head-up display

- Ar condicionado THERMOTRONIC de 4 zonas com painel traseiro

- MBUX com Navegação e Realidade Aumentada

- Câmera de estacionamento 360°

- Pacote Night de acabamento exterior

- Pacote Driving Assistance

- - Assistente ativo de direção

- - Suporte para manobras evasivas

Os novos Classe C podem ser encomendados nas concessionárias da marca Mercedes-Benz no País, com as primeiras unidades sendo entregues ainda no mês de janeiro e preços públicos sugeridos de R$ 349.900 para o C 200 AMG Line e de R$ 399.900 para o C 300 AMG Line.

