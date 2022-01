Jeep revela mais detalhes do Novo Renegade

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Jeep lança o segundo teaser em vídeo do Novo Jeep Renegade, mostrando o carro e algumas mudanças de design por dentro e por fora. No filme anterior, em que o veículo estava ainda camuflado, o foco foi sua capacidade off-road Trail Rated - além de apresentar o novo motor T270 Turbo Flex para as versões 4x2 e 4x4.

O vídeo de 40 segundos começa retomando o badge “T270 4x4”, reforçando a mensagem de que agora o modelo vem equipado com o novo propulsor em veículos com os dois tipos de tração. Depois são mostradas imagens do carro em ação. Em seguida, começam a aparecer detalhes das novidades, como a nova grade e os novos faróis com DRL (Daytime Running Light) em movimento com função de seta. Depois de uma cena com o Novo Jeep Renegade em uma trilha off-road, entram imagens do painel com central multimídia de 8,4", além dos novos volante e quadro de instrumentos Full Digital.

O novo modelo apresenta bancos com o logotipo da versão Trailhawk, com costuras em vermelho, além do teto solar e capô com adesivo da versão. Há o selo Trail Rated, que destaca a tração, a capacidade de submersão, a articulação, a manobrabilidade, a altura em relação ao solo, e novas lanternas.

Segundo a marca, o SUV compacto soma mais de 350 mil unidades vendidas desde que começou a ser produzido no Brasil, em 2015.

O modelo vem equipado com o novo propulsor em veículos com os dois tipos de tração (Foto: Divulgação)



