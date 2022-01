Citroën fecha 2021 com crescimento de 77%

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Citroën anuncia o crescimento de 77% em vendas no Brasil em 2021, uma alta acima da média de 2% do mercado, segundo a marca. No acumulado dos doze meses do ano, a empresa comercializou 23.351 veículos, superando as 13.177 unidades de 2020. O resultado levou a marca a conquistar 1,2% de participação do mercado brasileiro, quase o dobro do seu resultado em 2020, e sua melhor participação desde 2016.

No mês de dezembro de 2021, a Citroën negociou 3.083 veículos no Brasil, seu melhor resultado mensal de vendas desde dezembro de 2015.

O destaque da marca em 2021 foi o SUV C4 Cactus, que dobrou seu alcance no segmento B-SUV no acumulado do ano e registrou seu melhor desempenho de vendas desde o seu lançamento. O utilitário esportivo manteve em 2021 uma performance acima da média do seu segmento, segundo a Citroën. Somente em dezembro de 2021, o modelo emplacou 2.721 unidades. No acumulado de 2021, o C4 Cactus atingiu 19.550 veículos vendidos, uma alta de 105% frente a igual período do ano passado.

Entre os VULs (Veículos Utilitários Leves), a Citroën fechou o ano com um crescimento de 123%. A principal novidade foi a família JUMPY, que apresentou, no fim do ano passado, uma versão 100% elétrica no Brasil, o Ë-JUMPY. A gama Citroën JUMPY, com suas versões FURGÃO PACK, VITRÉ e MINIBUS, juntamente com a família JUMPER, responderam por 3.441 unidades vendidas.

