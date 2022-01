Dezembro foi o melhor mês para a Chevrolet

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Os modelos Onix e do Onix Plus ocuparam os lugares mais altos do ranking geral de vendas

A Chevrolet informa que dezembro foi o melhor mês de 2021 ao somar 33,6 mil emplacamentos, voltando assim a liderar o varejo. O Onix e o Onix Plus ocuparam os lugares mais altos do ranking geral de vendas, com 11,5 mil e 9,1 mil unidades, respectivamente.

Outro destaque da Chevrolet em dezembro foi o Tracker, que bateu recorde histórico de vendas, superando a marca atingida coincidentemente no mesmo mês do ano anterior. As 7,9 mil unidades registradas agora também garantiram ao modelo o primeiro lugar entre os SUVs, segmento que mais cresceu no acumulado do ano, com 27% de incremento de volume. Como comparação, a indústria automotiva registrou aumento de cerca de 3% nas vendas em relação a 2020.

Alta também vive o segmento de picapes, quase no mesmo ritmo dos utilitários esportivos. A S10 foi o modelo da Chevrolet com maior aumento nas vendas em 2021: 32%, ao somar 35 mil unidades.

“O ano de 2021 foi marcado por grandes desafios para a indústria automotiva e não poderia ter sido diferente para a General Motors, que está saindo ainda mais forte deste momento. Reativamos investimentos, estamos ampliando nosso centro de desenvolvimento de produtos e tecnologias e seguimos atualizando a fábrica de São Caetano do Sul, que passa por sua maior transformação, para produzir no futuro a Nova Chevrolet Montana. Teremos muitas novidades para 2022. A primeira delas é a completa atualização das tecnologias de emissões dos nossos veículos para reduzir em até 43% a média dos gases por modelo já a partir de janeiro”, diz Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul.

