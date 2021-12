Ram lança linha 2022 das picapes da marca

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Ram anuncia o lançamento da linha 2022 das caminhonetes da marca.

Ram 2500 Laramie

A Ram 2500 Laramie entra no ano-modelo 2022 com retoques no design, graças às novas rodas e grade dianteira, com mais elementos cromados. A tampa traseira ganhou iluminação em LED sobre a maçaneta, a fim de facilitar o engate de reboque à noite.

A picape pode rebocar 7.861 kg e recebeu upgrades na central Uconnect, com tela de 12 polegadas. As conexões via Android Auto e Apple CarPlay podem ser feitas sem cabo e o sistema permite parear dois telefones ao mesmo tempo. Ainda no interior, o filtro de ar da cabine passa a ser do tipo N95.

A Ram 2500 conta com o retorno da série Night Edition. As rodas e a grade são as mesmas do modelo 2021 mas todos os acabamentos cromados ficam pretos ou na cor da carroceria. O revestimento interno é preto, incluindo colunas e teto.

Tecnologia

Reforçado pelas cab lights, conjunto de cinco luzes logo acima do para-brisa, o visual da Ram 2500 Laramie Night Edition acompanha um pacote tecnológico. Para reforçar a segurança há controle de cruzeiro adaptativo com parada (ACC+), alerta de colisão frontal com frenagem (FCW+) e sensor de permanência em faixa com correção ativa.

O veículo apresenta áudio premium Harman Kardon de 16 alto-falantes, subwoofer de 10” e 750W de potência; carregador de telefone por indução (RamCharger); aquecimento dos assentos traseiros laterais; e retrovisor interno digital.

Ram 1500 Rebel

Uma aceleração rápida da Ram 1500 Rebel é capaz de fazer de 0 a 100 km/h – 6,4 s, com o motor V8 HEMI de 400 cv.

Para o novo ano-modelo, a 1500 recebeu algumas das evoluções aplicadas na 2500: sistema multimídia mais rápido, com conexões wireless para Android Auto e Apple CarPlay e pareamento duplo simultâneo; filtro de ar de cabine N95 e maçaneta da tampa traseira com iluminação em LED.

Todos os acabamentos externos são pretos, incluindo rodas, logotipo da marca na grade e anteparo central no para-choque dianteiro. Até então, esses detalhes escuros eram exclusivos do pacote opcional Level II, que continua à disposição. Outra novidade no visual é a pintura metálica Granito Crystal.

Quanto custa

A Ram 1500 Rebel 2022 tem preço sugerido a partir de R$ 449.990. Mesmo valor inicial da Ram 2500 Laramie 2022, cujo pacote Night Edition a coloca no valor de R$ 474.990.

