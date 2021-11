Kia Brasil lança Stonic, SUV compacto híbrido, por R$150 mil

Fortaleza - A Kia Brasil lançou nesta terça-feira (23) o Stonic. Tem motor Kappa de 3 cilindros, turbo GDI (injeção direta), de 1 litro, à gasolina, com sistema híbrido MHEV 48V (Mild Hybrid Electric Vehicle) Smartstream, capaz de gerar 120 cavalos de potência e torque de 20,4 kgm. A Kia o apresenta como o primeiro modelo alinhado com o novo posicionamento da marca. Por R$ 149.990,00, é posicionado como o SUV compacto híbrido mais barato do País.

Smartstream é uma geração de trem de força que incorpora os esforços tecnológicos da Kia. O motor à combustão do Stonic desenvolve potência máxima de 118 cavalos a 6.000 rpm e o torque máximo de 17.1 kgm a 4.000 rpm.

Com o auxílio do motor elétrico, do mild hybrid, a potência combinada vai a 120 cavalos a 6.000 rpm e torque combinado de 20,4 kgm a 2.000-3.500 rpm, segundo a fabricante. O conjunto do motor está acoplado ao câmbio automático de 7 velocidades e dupla embreagem DCT. Com essa configuração, o Stonic - segundo dados do Inmetro, citados pela Kia - registrou desempenho de 13,3 km/l na cidade e de 13,2 km/l na estrada, sempre abastecido com gasolina.

O produto para o segmento de SUVs compactos híbridos leves apresenta três modos de condução (Eco, Normal e Sport), permitindo ao motorista escolher a maneira de condução que mais o agrada.



Como todos os modelos da marca, a carroceria do Stonic combina linhas horizontais com superfícies de traços suaves. O Stonic tem 4.140 mm de comprimento, 1.760 mm de largura e 1.520 mm de altura. A cabine do Stonic tem 2.580 mm de distância entre-eixos. O tanque de combustível (45 litros) está localizado abaixo do banco traseiro. Assim, promete aos passageiros mais espaço para as pernas e posição de assento mais baixa. As rodas são de liga leve aro 17”, e o porta-malas tem capacidade de 325 litros.



O Stonic possui sistema de entretenimento que combina as funcionalidades dos smartphones, por meio da tela flutuante e sensível ao toque de 8” no centro do painel, compatível com os sistemas Apple CarPlay™ e Android Auto™, e auxilia às manobras com a câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento no monitor. Os passageiros traseiros também podem carregar seus smartphones por meio de uma entrada USB disponível na parte de trás do veículo.



O Stonic vem equipado com ar-condicionado digital automático e controle frontal, volante multifuncional, computador de bordo com tela digital colorida de 4.3” com indicador de fluxo de energia e sistema de som.



Segurança

Possui air bags frontais, laterais e de cortina. Percorrem todo o comprimento da cabine, tem espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétricos, aquecíveis e com repetidores das setas integrados em LED, sistema Isofix, freios com sistemas ABS e EBD, sensor de estacionamento traseiro e assistente de partida em rampa (HAC).



“O Stonic é o primeiro SUV compacto híbrido do País e trata-se de um dos modelos Kia rumo à liderança do mercado global de veículos híbridos e elétricos. Com o Stonic, vamos inaugurar uma nova fase aqui no mercado brasileiro, com aumento expressivo de nosso portfólio com mais modelos eletrificados”, disse José Luiz Gandini, presidente da Kia Brasil.



Cores

No Brasil, o Stonic é disponibilizado em seis cores – preto aurora (perolizado), cinza perene (metálico), branco claro (sólido), amarelo superior (metálico), vermelho alerta (metálico) e azul esportivo (metálico), em tom único – e sete versões em dois tons, com opções do teto nas cores preto, amarelo e vermelho. Aos acabamentos de pintura metálico e perolizado são acrescidos R$ 2.500,00 e às versões com dois tons, R$ 4.300,00.



A garantia do Stonic é de 5 anos, incluindo a bateria 48V e o sistema MHEV.

As rodas são de liga leve aro 17", e o porta-malas tem capacidade de 325 litros (Foto: DIVULGAÇÃO)



