Nova Ford Maverick terá motor 2.0 turbo e tração integral; preço ainda é segredo

Fortaleza - A Ford fez a primeira exibição da Maverick, com a apresentação estática da picape que chega ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2022. O preço não foi revelado.

O modelo será lançado na versão Lariat FX4, de perfil off-road. Mira compradores adeptos de aventura e clientes que buscam um veículo de uso predominantemente urbano.

“A Maverick oferece toda a capacidade e versatilidade de uma picape, mas por dentro tem o conforto e o requinte de um SUV. É um veículo que surpreende também pelo tamanho, dirigibilidade, tecnologia e estilo, com vários detalhes diferenciados”, disse em nota Daniel Sinzato, gerente de Marketing de Picapes da Ford.

O design do modelo segue a tendência da atual linha global de picapes da Ford. A frente com faróis em formato C invertidos, unidos por uma barra dupla horizontal, é inspirada na F-150. As grandes lanternas traseiras exibem um grafismo semelhante. As rodas de liga leve de 17”, com design esportivo e na cor preta, são calçadas com pneus de uso misto da Pirelli.

Com o conjunto formado por motor 2.0 EcoBoost, tração integral AWD e transmissão automática de oito velocidades, a Maverick promete performance.

O painel digital, o volante multifuncional, o console, os bancos com acabamento em duas cores e a tela multimídia de 8” são itens da cabine. Como os demais modelos da marca, a Maverick terá conectividade de série com o aplicativo FordPass, que coloca informações e comandos remotos .

Na caçamba, a picape traz o conceito chamado flexbed, que aumenta a flexibilidade para transportar diferentes tipos de equipamentos e bagagem. Acessórios como santantônio, aerofólio de teto e da traseira, estribos laterais, porta-objetos e cobertura elétrica da caçamba estarão disponíveis. A cabine tem também encaixes que permitem a fixação de porta-objetos personalizados, criados com impressoras 3D.

A Maverick terá uma paleta de cores exclusiva, com 10 opções: vermelho Aurora, Laranja Delhi, Azul Malacara, Azul Lyse, Azul Indianápolis, Cinza Torres, Cinza Dover, Prata Orvalho, Branco Ártico e Preto Astúrias.

