Americar escolhe os melhores carros

A Associação América Latina da Imprensa de Carros (Americar) anuncia um novo formato para a edição 2022 do tradicional Prêmio Americar. São 57 jornalistas especializados, representando 12 países da região. O sistema de votação é online. No Ceará, o editor de Veículos do O POVO é o único votante