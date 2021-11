Fiat emplaca três entre os 10 mais vendidos em outubro

Com três modelos entre os dez mais vendidos do Brasil - Argo, Nova Strada e Nova Toro, nesta fila - a Fiat terminou outubro na liderança do mercado com 19,5% de participação (29.395 emplacamentos). É o 10° mês consecutivo de liderança

Fortaleza - Com três modelos entre os dez mais vendidos do Brasil - Argo, Nova Strada e Nova Toro, nesta fila - a Fiat terminou outubro na liderança do mercado com 19,5% de participação (29.395 emplacamentos). É o 10° mês consecutivo de liderança. O hatch Argo ganhou. Houve 8.381 unidades emplacadas (5,6% de market share). O outubro da italiana foi puxado também Nova Strada, na 3ª posição com 6.129 veículos (4,1% de market share). A Nova Toro ficou em 8°, com 5.187 unidades e 3,4% de market share.



O desempenho comercial mantém a marca na liderança do mercado brasileiro, atingindo uma participação de 22,4% e 365 mil unidades vendidas. A Nova Strada continua como o veículo mais emplacado do Brasil em 2021, com 91.515 mil unidades e 5,6% de market share. Junto com a Nova Toro (6ª colocação no ranking geral do ano), a Fiat é maior vendedora de picapes do País. Mais da metade de todos os veículos desse segmento emplacados em solo nacional tem a Fiat na dianteira.

É da Fiat também o segundo modelo mais vendido do Brasil, o Argo. Teve 73.800 unidades (4,5%). Contando com Mobi (5° veículo no ranking geral do ano) e Uno, a marca comercializa mais de um terço de todos os hatches emplacados no Brasil em 2021, uma liderança de 33,2% de participação no consolidado do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segmento de vans, a Fiat lidera com 42,4% de participação de mercado.

Tags