Novo Range Rover só em 2022; preço ainda não foi confirmado

O modelo só chegará ao Brasil no primeiro semestre do próximo ano e inicialmente virá com a versão especial First Edition, baseada na edição Autobiography

Fortaleza - A Land Rover apresentou nesta terça-feira (26) em uma live global a nova geração do SUV Range Rover. Mas o modelo só chegará ao Brasil no primeiro semestre do próximo ano. Os preços também não foram revelados.

No Brasil, o veículo estará disponível a partir de 2022 em duas novas opções de motorização: O P530 Twin Turbo V8 a gasolina e a versão a diesel D350 Ingenium de seis cilindros em linha (Foto: Natalia Fujita/ DIVULGAÇÃO)



O novo SUV de luxo inicialmente virá com a versão especial First Edition, baseada na edição Autobiography. Tem pintura SV Bespoke e acabamento Sunset Gold Satin além de outras opções de cores externas.

A nova geração do Range Rover estará disponível com duas novas opções de motorização novas. A fabricante anunciou que no Brasil o veículo contará com o powertrain P530 Twin Turbo V8 a gasolina e a opção D350 Ingenium seis cilindros em linha a diesel.

A traseira é o grande destaque estético do modelo, segundo a montadora. É definida por lanternas verticais envoltas em um painel Gloss Black. Na descrição da Land Rover, foram trabalhados com uma seção horizontal que integra as outras luzes funcionais e define a largura do veículo.

O Sistema de Som Meridian Signature de 1.600W é o responsável por criar um dos interiores de veículos mais silenciosos da estrada, diz a fabricante. Tem alto-falantes adicionais de 20W nos quatro principais apoios de cabeça para a experiência sonora.

(Foto: Natalia Fujita/ DIVULGAÇÃO)



A nova geração do Range Rover inclui ainda um par de alto-falantes de 60mm de diâmetro nos encostos de cabeça para cada um dos quatro ocupantes principais da cabine.

Os passageiros traseiros podem desfrutar de um novo sistema RSE (Rear Seat Entertainment, entretenimento do banco traseiro), que fornece telas sensíveis ao toque HD ajustáveis de 11,4 polegadas montadas na parte de trás dos bancos dianteiros. Eles podem ser operados de forma independente e suportam a conexão da maioria dos dispositivos com uma porta HDMI.

O Range Rover foi o primeiro SUV de luxo a apresentar suspensão a ar eletrônica, em 1992, e o Novo Range Rover continua essa abordagem combinando o sistema Dynamic Response Pro e a suspensão preventiva. Utilizam os dados de navegação eHorizon para ler a estrada à frente e preparar a suspensão para fornecer respostas melhores.

