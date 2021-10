Nova S10 Z71chega por R$ 260.490

A versão aventureira da picape foi lançada na noite desta terça-feira (26) em evento virtual. O modelo tem um pacote de itens para trilhas fora-de-estrada e tem como função brigar com as rivais Ford Ranger Storm e Nissan Frontier Attack

Fortaleza - A Chevrolet S10 Z71, versão aventureira da picape, foi lançada na noite desta terça-feira (26), a partir de R$ 260.490. O modelo tem um pacote de itens para trilhas fora-de-estrada. A montadora a apresenta com o mais robusto conjunto mecânico, de chassi, suspensão e tração disponível para a plataforma. Chega para entrar no grid com Ford Ranger Storm e Nissan Frontier Attack.

A S10 Z71 tem recursos estéticos e funcionais como os estribos e o santo-Antônio de estilo tubular, muito comuns em veículos de rally ou voltados para esportes de aventura (Foto: DIVULGAÇÃO)



“A S10 Z71 chega num momento em que as pessoas estão descobrindo formas diferentes de trabalhar e de se divertir. Cresce o interesse por viagens de automóveis, por esportes de aventura e pelo maior contato com a natureza. E para explorar este universo off-road, nada melhor que uma picape robusta e confortável, que já provou superar os mais complexos desafios do agronegócio”, disse no lançamento Hermann Mahnke, diretor-executivo de Marketing GM América do Sul.

O produto nasceu da criação de equipes da GM dos Estados Unidos e do Brasil. A S10 Z71 tem mais de 20 itens de personalização. Há equipamentos desenvolvidos exclusivamente para a nova versão, como o santo-Antônio e os estribos em formato tubular, as molduras de proteção dos paralamas e os pneus “All-Terrain”.

A nova versão possui turbina redimensionada e a nova calibração do motor 2.8 Turbo Diesel e transmissão automática AT6. A tração é ajustada por um seletor eletrônico no console central e dispõe do modo 4x4 com reduzida.

Tabela de preços da S10 no Brasil (Foto: DIVULGAÇÃO)



São quatro opções de cores para a carroceria (Branco Summit, Prata Switchblade, Azul Eclipse e Cinza Topazio). Vem equipada com seis airbags, acabamento premium dos bancos e MyLink com Android Auto e Apple Car Play.

Com a introdução desta nova versão, a S10 Turbo Diesel de cabine dupla passa a ser comercializada em cinco níveis de acabamento (LS, LT, Z71, LTZ e High Country). Entre os itens de comodidade aparecem a câmera de ré de alta definição e a direção com assistência elétrica inteligente, que compensa inclinação da via em longos percursos e promete reduzir trepidações geradas por um eventual desbalanceamento das rodas.

A lista inclui ainda vidros laterais com mecanismo de abertura e fechamento por meio da chave, banco traseiro rebatível com porta-objetos e computador de bordo com a função “ECO” - que permite economizar combustível. Traz ainda freios ABS com sistema de distribuição de frenagem e controle eletrônico de estabilidade e de tração.

Assim como as outras configurações da S10, a Z71 é igualmente equipada com chassi, suspensão e mecânica reforçadas.

“Os coxins de amortecimento da cabine, por exemplo, foram projetados com rigidez e ângulo de fixação que proporcionam um maior conforto para os ocupantes, tanto do ponto de vista dinâmico quanto acústico. Já a suspensão da S10 foi especialmente desenvolvida e validada para as condições geográficas da nossa região que conhecemos bem. O nosso cliente valoriza muito uma picape multifuncional que serve tanto para o trabalho como para o lazer”, explicou no evento Ricardo Fanucchi, diretor-geral da Engenharia de Produto GM América do Sul.

O conjunto propulsor da S10 Z71 é o mesmo das versões mais sofisticadas. É o motor 2.8 Turbo Diesel de 200 cv e 51 kgfm de torque Tem sistema CPA, que reduz os níveis de ruído e vibração.

A programação eletrônica é igual ao da versão High Country, por isso a Z71 apresenta os mesmos números de performance no asfalto, segundo a fabricante: 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e consumo de combustível de 8,3 km/l na cidade e de 10,6 km/l na estrada, de acordo com o padrão do Inmetro.

A S10 Z71 também vem equipada com seletor eletrônico para ativação da tração 4x4 e da reduzida, além de controle de velocidade para descidas íngremes. O sistema, acionado por um botão no painel, serve para reduzir escorregamentos em ladeira com piso de baixa aderência.

Ela começa a chegar às concessionárias Chevrolet até a próxima semana.

