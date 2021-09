Mercedes-Benz lança série especial do Novo Actros, com direito a sobrenome

A Mercedes-Benz lançou hoje, 28, a Série Especial do Novo Actros "Coração Estradeiro", limitada a 65 unidades. A apresentação oficial aconteceu durante a celebração virtual do marco histórico da Empresa

São Paulo - A Mercedes-Benz escolheu os 65 anos de operação no Brasil para lançar na noite desta terça-feira (28) a Série Especial do Novo Actros “Coração Estradeiro”, limitada a 65 unidades. A apresentação oficial aconteceu durante a celebração virtual do marco histórico da Empresa. Os clientes poderão dar seu sobrenome aos caminhões. A iniciativa segue o conceito da promoção “Caminhão com nome e Sobrenome”, realizada recentemente pela alemã.

A Série Especial do caminhão extrapesado Novo Actros, top de linha da marca, ganhou itens adicionais sugeridos pelos próprios caminhoneiros a partir de pesquisa realizada com profissionais do volante de vários pontos do País.

“Uma iniciativa como essa é a união perfeita da razão com a emoção. O que pulsa dentro do peito de cada pessoa na Mercedes-Benz é o que também pulsa dentro de cada um dos nossos clientes: um coração estradeiro”, disse no evento Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Ao fazer essa escolha, o cliente terá seu sobrenome gravado na parte frontal do veículo, logo abaixo do nome do modelo, por exemplo: Actros Moura ou Actros Leal.

Venda exclusiva pelo Showroom Virtual Star Online

As 65 unidades dessa Série Especial do Novo Actros serão vendidas somente pelo Showroom Virtual Star Online da Mercedes-Benz. Esta é a primeira plataforma digital do Brasil para comercialização de caminhões, ônibus e veículos comerciais leves Sprinter, além de peças e serviços.

Atendendo às sugestões dos caminhoneiros, a edição exclusiva e limitada do Novo Actros é equipada com os seguintes itens adicionais:

Cor cinza Galcon fosca

Adesivação personalizada “Coração Estradeiro”

Grade dianteira da cabine black piano com frisos cromados

Defletor de teto

Defletores laterais

Geladeira de 25 litros

Rodas de alumínio

Pistola de ar em alumínio para limpeza interna da cabina

MirrorCam opcional

Side Skirt (saias laterais) Alliance

TV Alliance

Novo Actros sai de fábrica com 16 itens de segurança de série

ABA 5 – Active Brake Assist (assistente ativo de frenagem)

Side Guard Assist (assistente de ponto cego)

Attention Assist (assistente de fadiga)

Assistente de parada Hold

ESP (controle eletrônico de estabilidade)

Piloto automático adaptativo com limitador de velocidade

Proximity Control (assistente ativo de proximidade)

EBS (sistema eletrônico de frenagem)

ASR (sistema de controle de tração)

ABS (sistema antibloqueio)

Sensor de chuva e iluminação

Alarme de ré com luzes intermitentes

Lane Warning System (sensor de faixa de rolagem)

Hill Holder (auxílio de partida em rampa)

Farol para auxílio em manobras

Farol alto inteligente

O Novo Actros é pioneiro com o MirrorCam, disponível opcionalmente para os clientes. Trata-se de um sistema de câmeras digitais que substitui os espelhos retrovisores convencionais.

Vendas serão realizadas exclusivamente pelo Showroom Virtual Star Online da Mercedes-Benz (Foto: Camila A. Nascimento/ DIVULGAÇÃO)



Top de linha da marca ganha itens adicionais sugeridos pelos próprios caminhoneiros (Foto: Camila A. Nascimento/ DIVULGAÇÃO)



