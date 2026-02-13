Vivo chama atenção para seu pacote de segurança

Vivo chama atenção para seu pacote de segurançaVivo chama atenção para seu pacote de segurança para os perigos do carnaval de rua
Dados do Anuário da Segurança Pública Brasileira 2025, com registros referentes a 2024, mostram que furtos e roubos de celulares lideram as ocorrências em várias regiões do país durante o período. Do total de crimes desse tipo, 79,6% aconteceram em vias públicas — e apenas 9% dos aparelhos foram recuperados.
Para ajudar os brasileiros a curtir a folia com mais tranquilidade, a Vivo preparou um guia rápido de proteção no Modo Seguro.
1) Antes de sair de casa: ative o Modo Seguro no nível máximo
A recomendação inicial é acessar o App Vivo, entrar no Modo Seguro e verificar se está no nível máximo de proteção, que pode ser atingido com funcionalidades gratuitas como:
Ativação do eSIM – substitui o chip físico pelo digital em aparelhos compatíveis, impedindo a remoção indevida e facilitando o rastreamento em caso de roubo ou perda.
Bloqueio Emergencial – permite bloquear linha, aparelho, tela e ainda apagar dados remotamente com apenas um comando.
Acesso biométrico ao App Vivo – reforça a segurança em transações e serviços.
2) Contratar o Proteção Rua
Outra ferramenta importante é o Proteção Rua, que cria uma área segura para uso dos aplicativos. Ao sair desse perímetro, os apps selecionados são automaticamente bloqueados e só podem ser acessados com senha.
Esse serviço está com o 1º mês grátis e para contratar, basta entrar no App Vivo, acessar Modo Seguro > Proteção Rua e seguir as instruções.
Ele funciona em dispositivos iOS (a partir da versão 16) e Android (a partir da versão 8). Após o período gratuito, o valor é de R$ 5/mês.
3) Seguro Celular da Vivo
Para quem busca proteção extra, a Vivo oferece o Seguro Celular, com cobertura imediata, sem carência, contra roubo e furto qualificado. O serviço custa R$ 16,90/mês, cobrado diretamente na fatura. Em planos mais completos, o cliente também conta com cobertura para furto simples e danos acidentais e contato com líquido
Todos esses recursos estão reunidos no App Vivo, dentro do Modo Seguro, que centraliza orientações e ferramentas para prevenir golpes, garantir privacidade e aumentar a proteção digital dos clientes.
