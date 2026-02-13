Vivo chama atenção para seu pacote de segurança

￼RELATOS de furto de celular se tornaram comum durante o Pré-Carnaval / Crédito: FERNANDA BARROS

Dados do Anuário da Segurança Pública Brasileira 2025, com registros referentes a 2024, mostram que furtos e roubos de celulares lideram as ocorrências em várias regiões do país durante o período. Do total de crimes desse tipo, 79,6% aconteceram em vias públicas — e apenas 9% dos aparelhos foram recuperados. Para ajudar os brasileiros a curtir a folia com mais tranquilidade, a Vivo preparou um guia rápido de proteção no Modo Seguro.

1) Antes de sair de casa: ative o Modo Seguro no nível máximo

A recomendação inicial é acessar o App Vivo, entrar no Modo Seguro e verificar se está no nível máximo de proteção, que pode ser atingido com funcionalidades gratuitas como: Ativação do eSIM – substitui o chip físico pelo digital em aparelhos compatíveis, impedindo a remoção indevida e facilitando o rastreamento em caso de roubo ou perda.

Bloqueio Emergencial – permite bloquear linha, aparelho, tela e ainda apagar dados remotamente com apenas um comando.



Acesso biométrico ao App Vivo – reforça a segurança em transações e serviços. 2) Contratar o Proteção Rua

Outra ferramenta importante é o Proteção Rua, que cria uma área segura para uso dos aplicativos. Ao sair desse perímetro, os apps selecionados são automaticamente bloqueados e só podem ser acessados com senha. Esse serviço está com o 1º mês grátis e para contratar, basta entrar no App Vivo, acessar Modo Seguro > Proteção Rua e seguir as instruções. Ele funciona em dispositivos iOS (a partir da versão 16) e Android (a partir da versão 8). Após o período gratuito, o valor é de R$ 5/mês.

3) Seguro Celular da Vivo Para quem busca proteção extra, a Vivo oferece o Seguro Celular, com cobertura imediata, sem carência, contra roubo e furto qualificado. O serviço custa R$ 16,90/mês, cobrado diretamente na fatura. Em planos mais completos, o cliente também conta com cobertura para furto simples e danos acidentais e contato com líquido