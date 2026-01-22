Jairo Avritchir é o novo superintendente de Tecnologia do CIEE 

Jairo Avritchir é o novo superintendente de Tecnologia do CIEEExecutivo passou por grandes empresas como Dell, JP Morgan e Banco UBS
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que se apresenta como "maior ONG de inserção social e trabalho jovem da América Latina", anuncia Jairo Avritchir na Superintendência de Tecnologia.
Avritchir construiu ocupou posições de liderança nas áreas de TI e Inovação em organizações como Dell, J.P. Morgan, Webcontinental, UBS Brasil, Portocred e Banco Fibra. Ao longo de sua carreira, liderou equipes de TI no Brasil e no exterior, conduzindo programas de transformação digital, desenvolvimento e implantação de sistemas, governança de TI, segurança da informação e gestão de risco.
“Estou muito feliz e motivado para assumir esse desafio. O CIEE é uma instituição com um propósito social relevante e uma atuação essencial para o desenvolvimento de jovens e empresas. Implementar novas tecnologias é fundamental para acelerar esse impacto positivo”, afirma Avritchir.
CIEE 61 anos
O Centro de Integração Empresa-Escola se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.