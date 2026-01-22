Jairo Avritchir é o novo superintendente de Tecnologia do CIEE 

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que se apresenta como "maior ONG de inserção social e trabalho jovem da América Latina", anuncia Jairo Avritchir na Superintendência de Tecnologia.

Avritchir construiu ocupou posições de liderança nas áreas de TI e Inovação em organizações como Dell, J.P. Morgan, Webcontinental, UBS Brasil, Portocred e Banco Fibra. Ao longo de sua carreira, liderou equipes de TI no Brasil e no exterior, conduzindo programas de transformação digital, desenvolvimento e implantação de sistemas, governança de TI, segurança da informação e gestão de risco.