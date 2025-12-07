Prefeitura de Guaiúba: selo diamante de transparência pública

Em uma economia com tantas formas digitais de exposição, o selo diamante de transparência é compromisso com as melhores práticas da gestão

A conquista reflete o compromisso da gestão municipal, liderada pela prefeita Izabella Fernandes, em conduzir uma administração marcada pela transparência, responsabilidade e eficiência. A atual gestão vem investindo na modernização dos canais de informação, ampliando o acesso da população aos dados oficiais e reforçando práticas de governança que valorizam o controle social.

Guaiúba alcançou o mais alto reconhecimento estadual ao conquistar o Selo Diamante de Transparência Pública, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) por meio da 4ª edição do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) – Edição 2025, iniciativa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, 4 de dezembro, durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em Florianópolis (SC).

O Selo Diamante representa o mais alto nível de excelência em transparência e é concedido apenas aos órgãos que atendem rigorosamente aos critérios estabelecidos pelo PNTP e validados pelos Tribunais de Contas. A certificação analisa a qualidade e completude das informações públicas, a facilidade de navegação, a atualização dos dados e o atendimento às normas legais de transparência.

Para a Prefeitura de Guaiúba, o reconhecimento reafirma o esforço contínuo em garantir que cada cidadão tenha acesso claro, objetivo e confiável às ações e políticas públicas do município. A certificação consolida Guaiúba entre as cidades mais comprometidas com a boa gestão e o uso responsável dos recursos públicos.

Sobre o Programa Nacional de Transparência Pública

O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) tem como objetivo elevar o padrão de qualidade das informações disponibilizadas nos portais de transparência dos entes públicos, priorizando a experiência do cidadão e a garantia de acesso rápido e completo aos dados governamentais.

A edição de 2025 envolveu autoavaliação dos municípios e validação técnica conduzida pelos Tribunais de Contas, que certificam os portais com os Selos Diamante, Ouro ou Prata, conforme o nível de aderência às exigências e boas práticas de gestão da informação.