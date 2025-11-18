Workshop apresenta prótese mamilar que transforma a autoestima

Workshop do IGC, em Fortaleza, apresenta prótese mamilar que transforma a autoestima de mulheres pós-câncer

O evento marca uma nova etapa da campanha Um Toque Vira História, desenvolvida pelo IGC Brasil no Outubro Rosa, e reforça o compromisso da instituição com inovação cidadã, responsabilidade social e práticas concretas de humanização na saúde.

O Instituto de Gestão e Cidadania (IGC Brasil) promove, amanhã, 19, um workshop especial com a enfermeira Patrícia Dias, criadora das próteses mamilares hiper-realistas que têm transformado a experiência de reconstrução corporal de mulheres que passaram pela mastectomia.

As próteses desenvolvidas por Patrícia Dias unem técnica, sensibilidade e acessibilidade. Produzidas manualmente, elas reproduzem textura, cor e volume com alto realismo, oferecendo às mulheres uma alternativa importante na reconstrução da autoestima após o câncer de mama.

Reconhecido nacionalmente, o projeto tem se destacado como uma tecnologia social de impacto emocional profundo e transformador, trazendo de volta segurança e identidade corporal às pacientes.

Durante o workshop, Patrícia apresentará o processo de criação das próteses, os desafios do projeto, além de ensinar a aplicação da prótese areolar.

O objetivo é capacitar profissionais a oferecer um serviço que alia alta habilidade técnica e sensibilidade humana.