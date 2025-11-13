Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feira do Conhecimento reuniu mais de 25 mil visitantes em sua 9ª edição
A Feira do Conhecimento 2025 (FdC), realizada no Centro de Eventos do Ceará, avança na consolidação de um encontro entre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Quer ser gigante, e impactar a o Estado, e a gente torce para que consiga. É bom pra todo mundo.

Realizada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), a edição deste ano contabiliza cerca de 25 mil visitantes. É pouco e é muito. É muita gente nos corredores, mas é pouco para um estado com 9 milhões de habitantes - que precisam prestigiar e compreender que está nesses corredores as coluções das nossas mazelas históricas. 

A organização comemora a participação de 58 caravanas formadas por estudantes e professores da capital, da Região Metropolitana e de municípios como Amontada, Palmácia, Quixeramobim, Jaguaribara e Jijoca de Jericoacoara, todos envolvidos em experiências imersivas e educativas.

Atentemos para a exposição imersiva “Planeta Água”, um espaço interativo desenvolvido em parceria com o Instituto de Ciências do Mar (Labomar/UFC) e produzido pela Terravista e F3. A atração convidou o público a vivenciar os ecossistemas marinhos por meio de projeções, sons e experiências sensoriais que retratavam o oceano, suas riquezas e os impactos das mudanças climáticas.

Além disso, a FdC 2025 também fortaleceu a conexão entre inovação e negócios. Por meio da atividade Conexão & Capital, o evento gerou R$29,4 milhões em potencial de investimentos, aproximando startups, empresas e investidores em uma agenda voltada à promoção de novos negócios e oportunidades para o ecossistema empreendedor cearense.

Atentemos também para a abertura com o espetáculo Mobilis, do Balé da Edisca. A tecnologia é invenção humana, e precisa da humanização para se aproximar das pessoas, derrubando os muros que existem entre um saber sofisticado e o acesso a ele.  

Ponto também para o Ceará Awards 2025 (um prêmio para quem se garante), que comandada pela humorista Aurineide Camurupim, coloca sob a luz os principais destaques da inovação no estado em 15 categorias. 

 

