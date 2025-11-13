Feira do Conhecimento reuniu mais de 25 mil visitantes

Realizada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), a edição deste ano contabiliza cerca de 25 mil visitantes. É pouco e é muito. É muita gente nos corredores, mas é pouco para um estado com 9 milhões de habitantes - que precisam prestigiar e compreender que está nesses corredores as coluções das nossas mazelas históricas.

A Feira do Conhecimento 2025 (FdC), realizada no Centro de Eventos do Ceará, avança na consolidação de um encontro entre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Quer ser gigante, e impactar a o Estado, e a gente torce para que consiga. É bom pra todo mundo.

A organização comemora a participação de 58 caravanas formadas por estudantes e professores da capital, da Região Metropolitana e de municípios como Amontada, Palmácia, Quixeramobim, Jaguaribara e Jijoca de Jericoacoara, todos envolvidos em experiências imersivas e educativas.

Atentemos para a exposição imersiva “Planeta Água”, um espaço interativo desenvolvido em parceria com o Instituto de Ciências do Mar (Labomar/UFC) e produzido pela Terravista e F3. A atração convidou o público a vivenciar os ecossistemas marinhos por meio de projeções, sons e experiências sensoriais que retratavam o oceano, suas riquezas e os impactos das mudanças climáticas.

Além disso, a FdC 2025 também fortaleceu a conexão entre inovação e negócios. Por meio da atividade Conexão & Capital, o evento gerou R$29,4 milhões em potencial de investimentos, aproximando startups, empresas e investidores em uma agenda voltada à promoção de novos negócios e oportunidades para o ecossistema empreendedor cearense.

Atentemos também para a abertura com o espetáculo Mobilis, do Balé da Edisca. A tecnologia é invenção humana, e precisa da humanização para se aproximar das pessoas, derrubando os muros que existem entre um saber sofisticado e o acesso a ele.