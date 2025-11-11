IGC palestra palestrante na 6ª Jornada da Pessoa Idosa e da Pessoa

IGC participa da 6ª Jornada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência no Ministério Público do Ceará

A mesa do evento foi presidida pelo Promotor de Justiça Alexandre Alcântara, e teve como debatedora a Procuradora de Justiça Isabel Pôrto, que contribuíram para o debate com perspectivas jurídicas e institucionais sobre a garantia de direitos da pessoa idosa.

Na manhã desta terça-feira, 11, o presidente do Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), Herbert Lobo, participou como palestrante da 6ª Jornada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, promovida pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (ESMP-CE). A participação ocorreu a convite do Ministério Público, reforçando o reconhecimento da expertise do IGC na qualificação da gestão pública em saúde e na promoção de políticas centradas no cuidado.

Com o tema “Discutindo o cuidado de pessoas idosas”, Herbert Lobo apresentou uma análise sobre o crescimento acelerado da população idosa no Brasil e os impactos dessa transição demográfica na cultura, na tecnologia e no acesso aos serviços de saúde.

Em sua fala, destacou a importância de preparar o sistema público para atender de forma humanizada e estruturada a essa parcela da população, que cresce de maneira contínua e histórica.

“O envelhecimento da população exige que repensemos modelos de cuidado, gestão e uso da tecnologia”, afirmou. “Este é um assunto que envolve não apenas estrutura de serviços, mas uma mudança cultural e o fortalecimento da capacidade de gestão do setor público para garantir atendimento integral e qualificado.”.

Herbert também ressaltou o papel da transformação digital na melhoria do cuidado, destacando o uso de dados e tecnologias para prevenção e planejamento de políticas públicas e para monitoramento — como os wearables, dispositivos semelhantes a acessórios comuns do dia a dia, como smartwatches, que permitem coletar dados biométricos em tempo real.