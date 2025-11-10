Premiação Ceará Awards 2025 reforça o ecossistema

Ceará Awards valoriza o ecossistema / Crédito: Divulgação

A premiação Ceará Awards 2025 aconteceu durante a Feira do Conhecimento 2025 (FdC), no Centro de Eventos do Ceará, e foi realizado pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Está na quarta edição e cumpre um grande papel: valorizar os nomes da inovação, tecnologia e empreendedorismo no estado, que compõem o ecossistema.

Acertou ao escolher um artista do riso, Aurineide Camurupim, para comandar a cerimônia que premiou 15 categorias, contemplando desde professores e mentores inspiradores até startups e comunidades de inovação que vêm transformando o Ceará por meio da criatividade e da tecnologia. Resultados Ceará Awards 2025 Na categoria Startup do Ano, o destaque ficou para a TrilhaEdu, enquanto a Startup Destaque foi a Verboo. Já a categoria Startup de Impacto Socioambiental premiou a empresa Empoderar-Te pela contribuição ao desenvolvimento sustentável e às soluções de impacto positivo. O prêmio de Ambiente de Inovação foi concedido ao Unifor Hub, e o de Comunidade Destaque reconheceu o Monólitos Valley pela atuação colaborativa no fortalecimento do ecossistema. Na categoria Empresa Inovadora, o troféu foi para a M. Dias Branco, em reconhecimento ao investimento contínuo em inovação aberta.

Entre as iniciativas institucionais, Iniciativa Destaque foi o Programa Social Lab | Social Brasilis, e Universidade Empreendedora teve como vencedora a Universidade de Fortaleza (Unifor), pelo incentivo à formação de novos empreendedores. Na categoria Professor(a) Empreendedor(a), o reconhecimento foi para A professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Maria da Conceição Ferreira de Oliveira, por inspirar alunos e projetos de empreendedorismo. O título de Mentor Cearense do Ano ficou com Moisés Santos, enquanto o de Mentor Nacional do Ano foi para Fábio Ortiz e o de Mentora Cearense do Ano foi entregue à Manú Oliveira. Já o prêmio de Coworking Parceiro foi concedido ao Núcleo de Inovação e Novos Negócios Aplicados (Ninna) pelo estímulo à colaboração e à criação de negócios inovadores. O Laboratório de Inovação Pública premiado foi o Laboratório de Inovação e Dados – ÍrisLab, pela aplicação criativa de soluções tecnológicas voltadas à gestão pública. Na categoria Herói ou Heroína do Ano, o destaque foi Martonio Mendes, reconhecido pelo trabalho voluntário em prol do ecossistema.