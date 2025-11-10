Artigo: IA no RH. Como sair da intenção e chegar à prática

Marcello Porto, Diretor de Produtos Inovação e IA na LG lugar de gente / Crédito: MARCOS VINICIOS MIRANDA DA ROCHA CPF 04661519183 BRAZIL

*Por Marcello Porto, Diretor de Produtos Inovação e IA na LG lugar de gente A inteligência artificial já faz parte da agenda das lideranças. No entanto, quando olhamos para a aplicação real da tecnologia na área de gestão de pessoas, os números mostram uma distância entre intenção e prática. Segundo a pesquisa IA no RH, realizada pela LG lugar de gente em parceria com a Futuros Possíveis, 93% dos profissionais de RH têm interesse em usar IA, mas apenas 40% conseguiram implementar a tecnologia no dia a dia.

Essa lacuna revela algo importante: o problema não está mais no acesso à tecnologia, mas na clareza de como utilizá-la para gerar impacto real. O RH ainda opera sob grande pressão operacional. Conferência de folhas, validação de ponto, acompanhamento de férias, gestão de chamados internos e atendimento a dúvidas recorrentes consomem horas valiosas da equipe. São tarefas necessárias, porém repetitivas e de baixo valor estratégico. Quando o tempo é absorvido pela operação, sobra pouco espaço para o que o RH afirma querer priorizar: desenvolvimento de pessoas, gestão da cultura e tomada de decisão com base em dados. A IA só é efetiva quando atua justamente nesse ponto de tensão, liberando o RH para atuar onde o trabalho humano faz diferença. O que vemos na prática, entretanto, é que boa parte das iniciativas de IA no RH ainda está concentrada em ações operacionais isoladas. A aplicação mais comum é no recrutamento e seleção, especialmente na triagem de currículos. Embora essa seja uma etapa que de fato ganha eficiência com automação, o impacto termina aí. Quando a IA é utilizada apenas para acelerar o que já existe, ela não muda o papel do RH, apenas torna o mesmo fluxo mais rápido. O ganho é pontual. O modelo permanece o mesmo.

A transformação acontece quando a IA passa a ampliar a capacidade de análise, previsão e personalização do RH, e não apenas automatizar atividades. Um exemplo claro é na prevenção de turnover. A IA consegue identificar padrões de queda de engajamento, mudanças de comportamento, atrasos em entregas e indicadores de sobrecarga antes que o pedido de desligamento aconteça.



Isso permite ao RH atuar preventivamente, com ações de retenção qualificadas, reduzindo a perda de conhecimento e o custo de reposição. Nesse cenário, a tecnologia não substitui o julgamento humano. Ela antecipa o momento certo de agir. Boa experiência significa reduzir o esforço do colaborador Outro ponto importante está no atendimento ao colaborador. Grande parte das solicitações que chegam ao RH são repetitivas: dúvidas sobre férias, contracheques, benefícios, escalas de trabalho e procedimentos internos. Esse fluxo consome tempo e fragmenta a atenção da equipe, especialmente em setores onde o volume é alto e os contratos são diversos.

Um colaborador não deveria ter que saber em qual botão clicar para pedir férias, ou qual formulário preencher para adicionar os filhos ao plano de saúde. Ele só deveria dizer: “quero tirar férias do dia X ao Y”, “quero adicionar meus dois filhos no plano de saúde”. Sem interface, portal ou fila. É aqui que entram os agentes de IA — que funcionam como um assistente de trajeto. Quando você usa um aplicativo de navegação, não precisa explicar o caminho. Basta dizer onde quer chegar. O sistema faz o cálculo, considera trânsito, desvio e orienta o percurso. Ele não toma a decisão, mas elimina a fricção, ou seja, o esforço.

Os agentes no RH atuam da mesma forma: o colaborador informa a necessidade e o agente interpreta a regra, valida dados, executa o pedido no sistema e confirma a ação, de ponta a ponta, sem repassar para o RH, sem fila, sem retrabalho. Não estamos falando de chatbot com respostas prontas. Estamos falando de agentes que executam o trabalho, com contexto e regra aplicada. O efeito é prático: o RH ganha previsibilidade e clareza; o colaborador ganha autonomia e velocidade. Organizar para crescer: IA como aliada da operação