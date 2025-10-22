A Hostweb no GPTI Connect 2025

A Hostweb no GPTI Connect 2025A cearense Hostweb esteve no GPTI Connect 2025 para fortalecer conexões
A Hostweb, empresa cearense especializada em soluções corporativas de tecnologia, esteve no GPTI Connect 2025, no Hotel Vila Galé, na Praia do Futuro. O evento é organizado pelo Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação (GPTI) com o objetivo de promover conexões, compartilhar conhecimento e discutir tendências para a tecnologia.
Durante o encontro, a Hostweb participou com estande, palestra, sorteios com a intenção de fortalecer o relacionamento com o ecossistema de inovação. Um dos destaques foi a palestra “Garantindo a continuidade operacional com tecnologia estratégica”, que apresentou o case de sucesso do Grupo Termaco Logística, conduzida pelo gerente de TI da empresa, Roberto Bertolini, com a participação de Thiago Mafessoni, da HPE Zerto. O debate abordou estratégias de continuidade de negócio que visam garantir resiliência e estabilidade operacional.
A Hostweb atua com serviços de nuvem, data center, conectividade, cyber segurança e soluções como disaster recovery, oferecendo soluções que asseguram alta disponibilidade, continuidade e eficiência operacional. Em 2024, foi reconhecida com a certificação internacional TIER III, que atesta a confiabilidade e robustez de seu data center.
“Participar de eventos como o GPTI Connect é essencial para fortalecermos o ecossistema de tecnologia, trocando experiências com profissionais e empresas que, assim como nós, acreditam no poder da inovação para impulsionar o desenvolvimento. É uma oportunidade de reforçar nosso papel como parceiro estratégico das organizações e mostrar como a tecnologia pode contribuir para a continuidade e a segurança cibernética dos negócios”, destaca Wladimir Soares, CEO da Hostweb.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente