Victoria Matos é finalista do Prêmio Empresas que Cuidam Unimed

Victoria Matos, do Instituto Atlântico, está entre os 10 finalistas do Prêmio Empresas que Cuidam Unimed, na categoria Profissional de RH do Ano.
Ex-analista da Secretaria da Fazenda, Victoria tem mais de 15 anos de experiência em gestão executiva na área de TIC. Graduada e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Universidade Federal do Ceará (UFC), respectivamente, e MBA em Gestão Empresarial na Faculdade Getúlio Vargas (FGV).

“É uma grande honra ser finalista dessa premiação, em primeiro lugar por representar o Instituto Atlântico, e também em razão do grande número de profissionais do mercado e das inúmeras iniciativas realizadas pelas instituições. É uma prova de que o trabalho que realizamos no Atlântico está sendo reconhecido”, comentou Victoria Matos.

O Prêmio Empresas que Cuidam Unimed é uma iniciativa anual da Unimed Fortaleza que reconhece empresas públicas e privadas comprometidas com a saúde e o bem-estar dos colaboradores.

 

