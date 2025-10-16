PEC da "Internet Livre" é aprovada na Assembleia

PEC da "Internet Livre" é aprovada na AssembleiaEmenda Constitucional proposta pelo Dep Léo Suricate (PSOL) e que reconhece a internet como direito fundamental no Ceará é aprovada na Assembleia Legislativa
A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quinta-feira (16), a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 05/2025, de autoria do deputado Léo Suricate (PSOL), que reconhece o acesso universal, seguro e de qualidade à internet como direito fundamental, equiparando-o a serviços essenciais como água e energia elétrica.
Na prática, os poderes estaduais precisarão ter um olhar público para o acesso à rede. Haverá projetos que abordem mais e mais democratização, além de inclusão digital. Isso reforça letramento, serviços, empreendedorismo e outros.
A promulgação é de competência da própria Assembleia Legislativa, e o texto passará a integrar a Constituição do Estado após a publicação no Diário Oficial. A proposta parte do reconhecimento de que a internet não é um luxo, mas um meio de educação, comunicação, serviço, ou seja, é parte fundamental do exercício básico da cidadania.
A proposta representa um avanço pioneiro nos direitos do povo cearense. “Em um mundo cada vez mais digital, o acesso à internet não é um privilégio, é uma necessidade básica. Democratizar o acesso à rede entre todas as classes sociais deve ser um princípio de Estado, garantindo oportunidades iguais para educação, trabalho, participação social e cidadania plena”, enfatiza Léo.