PEC da "Internet Livre" é aprovada na Assembleia

Dep Léo Suricate (PSOL) e a proposta da Internet livre / Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quinta-feira (16), a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 05/2025, de autoria do deputado Léo Suricate (PSOL), que reconhece o acesso universal, seguro e de qualidade à internet como direito fundamental, equiparando-o a serviços essenciais como água e energia elétrica. Na prática, os poderes estaduais precisarão ter um olhar público para o acesso à rede. Haverá projetos que abordem mais e mais democratização, além de inclusão digital. Isso reforça letramento, serviços, empreendedorismo e outros.