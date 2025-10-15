O poder preventivo dos sensores e gêmeos digitais

Suélia é membro sênior do IEEE / Crédito: Acervo Pessoal

A conexão entre dados captados por sensores e a forma como são analisados, modelados e trabalhados em gêmeos digitais, impactando o sucesso da engenharia biomédica, deve ser uma das grandes apostas para o desenvolvimento tecnológico na área em 2026, garante Suélia Fleury Rosa, membro sênior do IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos). Pesquisadora da UnB (Universidade de Brasília) e pós-doutora pelo MIT (Massachussets Institute of Technology) tem atenção especial ao desenvolvimento de tecnologias aplicadas à saúde e resume em três os grandes avanços que devemos ter nessa área em 2026:

1 - Engenharia biomédica: algoritmos avançados apoiarão a análise de imagens médicas, planejarão tratamentos personalizados e automatizarão de tarefas clínicas 2 - Gêmeos digitais: IA permitirá simulações precisas de órgãos ou sistemas humanos para testar terapias e prever desfecho 3 - Sensores inteligentes: passarão a monitorar sinais vitais em tempo real e a ajustar intervenções de forma proativa Suélia, que também é membro sênior do IEEE, explica que os gêmeos digitais (que podem ser réplicas de órgãos específicos ou do corpo humano inteiro de uma pessoa, que na prática são como programas de computador que analisam dados e fazem projeções) devem se tornar mais complexos e capazes de prevenir mais doenças, seja por meio da sistematização de dados que permite enxergar padrões, picos de incidência, zonas de alerta e proximidade com risco de vida, ou pela criação de novos dispositivos e tecnologias como tecidos sintéticos.

“É uma pirâmide. À medida que evoluem a qualidade e a diversidade dos sensores, e quanto mais precisos se tornam os dados fisiológicos e clínicos que eles nos fornecem, mais realistas e preditivos passam a ser os modelos e projeções gerados pelos gêmeos digitais. Isso se traduz em resultados cada vez mais complexos, integrados e eficazes para a engenharia biomédica”, diz. A pesquisadora dá um exemplo concreto de tecnologia desenvolvida no Brasil que ajuda a minimizar amputações. O dispositivo Rapha, desenvolvido na UnB, que usa o látex da seringueira Hevea brasiliensis, fortalece a ciência comprometida com a sustentabilidade. Em sua fabricação, passou por toda pesquisa translacional (da ideia até ensaios clínicos) que vai agora para avaliação da Anvisa antes de estar disponível para ser incorporado no SUS e no mercado. Ablação cardiaca por radiofrequência

Existe um procedimento chamado ablação cardíaca por radiofrequência, em que a energia térmica é utilizada para cauterizar áreas do coração responsáveis por arritmias. Contudo, devido à proximidade anatômica entre o átrio esquerdo e o esôfago, há risco de lesão térmica esofágica, que pode evoluir para fístula átrio-esofágica, uma complicação rara, porém frequentemente letal. “Conseguimos desenvolver um dispositivo flexível à base de látex biocompatível, incorporado com nanocápsulas híbridas de ouro e óxido de cério (Au/CeO₂). Essas nanopartículas desempenham papéis multifuncionais: atuam como antioxidantes, neutralizando espécies reativas de oxigênio (ROS); melhoram a condutividade térmica, favorecendo a dissipação controlada de calor; e exercem efeito anti-inflamatório local por modulação de citocinas inflamatórias”, explica.



O resultado é uma barreira protetora que reduz significativamente a transmissão de calor para o esôfago, prevenindo queimaduras, hemorragias e complicações fatais, ao mesmo tempo em que garante a eficácia terapêutica da ablação, está na fase pré-clínica esse estudo dentro do contexto translacional.



Suélia cita áreas que devem ver mais avanços no próximo ano, tanto na engenharia biomédica quanto na aplicação de IA a processos:

Engenharia Biomédica

