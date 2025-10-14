Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vivo oferta Perplexity aos clientes Pré e Easy LITE
A Vivo anuncia a ampliação da parceria com a Perplexity e passa a oferecer até um ano de assinatura gratuita do plano Pro da plataforma de IA para os clientes Pré-pago e Vivo Easy LITE. Clientes Pré-pago que recarregarem a partir de R$ 30 nos canais da Vivo receberão 6 meses de gratuidade e clientes Vivo Easy LITE receberão 12 meses do benefício.

Para ativar a assinatura, clientes dos planos Vivo Pré e Easy LITE receberão um código de acordo com a sua elegibilidade. Já os demais clientes Vivo que ainda não ativaram o benefício podem fazê-lo pelo App Vivo na aba “Benefícios” e seguir o passo a passo indicado.

A Perplexity Pro permite que o usuário escolha o modelo de linguagem com o qual deseja interagir, incluindo opções como GPT 4.1/GPT-5, Gemini Pro 2.5, Claude Sonnet 4.5, entre outros. A ferramenta utiliza modelos de linguagem avançados (LLMs) para entregar respostas em tempo real, contextualizadas e com fontes confiáveis.


