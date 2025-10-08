Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

NETSCOUT reduz custos de implantação de fibra óptica 

A observabilidade aprimorada com DPI gera insights que oferecem experiências excepcionais ao cliente
Autor Hamilton Nogueira
NETSCOUT® SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), fornecedora de soluções de observabilidade, AIOps, segurança cibernética e proteção contra ataques DDoS, anuncia soluções para ajudar provedores de cabo e operadoras de serviços múltiplos (MSOs) na melhoria aos usuários e redução de custos.

Streaming de entretenimento, jogos e conteúdo interativo e automação residencial continuam a impulsionar a demanda por infraestrutura de Internet de alta velocidade, escalável e resiliente, pois o número de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) em todo o mundo deve aumentar de 19,8 bilhões em 2025 para mais de 40,6 bilhões até 2034.

Essa demanda continua a alimentar a necessidade de trazer mais fibra para casa (FTTH), mercado estimado em US$ 56,03 bilhões em 2024 e projetado para crescer para US$ 110,44 bilhões globalmente até 2030.

"A observabilidade aprimorada com DPI desempenha papel fundamental para provedores de cabo e MSOs, que buscam formas de reduzir custos operacionais e reter seus clientes", disse Paolo Trevisan, vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos da NETSCOUT. "Fornecer dados inteligentes selecionados de alta qualidade e baixo custo permite IA e aprendizado de máquina que reduzem custos e melhoram a eficácia operacional. Isso ajuda a capacitar as equipes de AIOps e NetOps com os recursos necessários para passar de posturas proativas para preventivas que podem fornecer os resultados desejados."

O Omnis™ AI Insights da NETSCOUT promete um conjunto de dados de alta fidelidade e curadoria para fornecer visibilidade de rede em tempo real, garantindo uma experiência de usuário de alta qualidade para streaming de vídeo e serviços over-the-top (OTT) para ajudaras MSOs a oferecer melhores experiências de usuário de alta qualidade de forma mais econômica.

Com a capacidade de identificar e resolver proativamente muitos problemas remotamente em infraestruturas desagregadas, o Omnis AI Insights ajuda a reduzir os custos operacionais e minimizar a interrupção para os clientes, enviando técnicos apenas para as casas dos assinantes quando eles são realmente necessários para a resolução de problemas.

O uso da tecnologia de inspeção profunda de pacotes (DPI) para permitir o sucesso do FTTH, reduzindo simultaneamente os custos e melhorando a experiência do usuário, é um paradigma essencial neste cenário competitivo para a entrega de conteúdo em casa.

Também fornece aos provedores de cabo e MSOs novas maneiras inovadoras de examinar e analisar as métricas de experiência do cliente de outros elementos de rede significativos que, em última análise, podem ser a diferença entre manter usuários satisfeitos e perda de clientes.

