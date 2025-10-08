Hospital Estadual Leonardo Da Vinci e a prescrição assistida por IA

O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv), comemora premiação nacional ao atingir 1.000 vidas impactadas com o uso do No Harm, sistema de inteligência artificial voltado para a farmácia clínica.

“O sistema cria barreiras para evitar que um erro de prescrição traga danos ao paciente, conferindo maior segurança ao processo de forma racional e efetiva. A ferramenta traz diversos alertas na prescrição, facilitando a análise do farmacêutico e a realização das intervenções de forma mais assertiva e qualificada”, explica Sylvana Macedo, gerente de farmácia do Helv.

O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv), recebeu uma premiação nacional ao atingir a marca de 1.000 vidas impactadas com o uso do No Harm, sistema de inteligência artificial voltado para a farmácia clínica.

Além do Helv, o No Harm já está em uso em outras unidades da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa): o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), o Hospital Regional Norte (HRN), o Hospital Regional do Cariri (HRC), o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) e o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ).

No HGWA, primeira unidade a adotar a plataforma, em novembro de 2023, os resultados também são positivos. Segundo a gerente de Farmácia, Anamily Rêgo, o uso da inteligência artificial trouxe agilidade e maior segurança ao processo de checagem das prescrições. “A implantação do No Harm trouxe aos farmacêuticos mais confiança na análise, permitindo identificar de forma rápida e eficaz alertas de interações medicamentosas, duplicidades e alergias. Assim, a prática clínica se torna mais eficiente, otimizando o tempo e garantindo um cuidado mais rigoroso ao paciente”, ressalta.

Anamily acrescenta que a plataforma também tem colaborado na produção de relatórios mais modernos e didáticos, fortalecendo a melhoria contínua dos protocolos clínicos. “Hoje já conseguimos implementar a ferramenta de farmacoeconomia dentro da plataforma e, em breve, teremos resultados ainda mais significativos”, conclui.



