Sobre gêmeos digitais no monitoramento ambiental

Cristiane Pimentel é Doutora em Engenharia de Materiais e membro sênior do IEEE / Crédito: Acervo pessoal

O POVO conversou com Cristiane Pimentel, Doutora em Engenharia de Materiais e membro sênior do IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) que esteve na FutureCom 2025 falando, entre outras coisas, sobre a modelagem de gêmeos digitais no monitoramento ambiental. O IEEE se apresenta como a maior organização profissional técnica do mundo, dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade e declara 420 mil membros em mais de 160 países.

OP - Gostaria de começar pela sua formação acadêmica. Sou formada, da graduação ao doutorado, em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande e atualmente estou com docente na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no curso de Engenharia de Produção. OP - Qual a importância do conceito de gêmeos digitais para pesquisas em meio ambiente? A gente precisa desmistificar um pouco o conceito do gêmeo digital. Quando a gente fala de gêmeo digital, é uma tradução ao pé da letra, que a gente fala do digital twin. Então o nome, ele faz a referência do gêmeo, ou seja, de algo que eu faço uma cópia no ambiente digital, no ambiente virtual.

Então é sempre algo que eu desejo estudar, que está no meio físico, só que eu modelo ele num ambiente virtual para que eu possa fazer estudos de formas mais preditivas. E é por isso que é chamado de uma tecnologia verde, porque eu consigo traduzir coisas que vão acontecer daquele meu estudo, só que de uma forma preditiva, ainda no simulador, para que eu possa prever isso. E quando a gente fala de meio ambiente, o gêmeo digital já está sendo muito utilizado, principalmente quando a gente fala de prevenção de alguns desastres climáticos. Como por exemplo, a prefeitura de São Paulo já utiliza para monitoramento dos meios fluviais, para que não aconteça, por exemplo, enchentes em função das chuvas torrenciais. A cidade de Curitiba já está em desenvolvimento do gêmeo digital para a própria cidade, para que possa ter um monitoramento do crescimento urbano, para um crescimento mais ordenado. E quando a gente fala especialmente, não só de construções de prédios, mas também relacionado a índices de calor, onde estão localizadas as áreas mais verdes, porque aí com isso se consegue ter uma previsibilidade maior.

E aí com isso, qual a grande contribuição diante desses exemplos do gêmeo digital quando a gente fala para o meio ambiente? É uma tecnologia onde eu consigo estudar um determinado processo, um determinado acontecimento, e com isso prever coisas que podem acontecer no futuro. O que para a área ambiental é fundamental, visto a importância quando a gente fala que tem atendimento das ODS’s (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), tem uma indústria mais focada em sustentabilidade, em cidades inteligentes e cidades que a gente possa ter uma urbanização com um planejamento mais efetivo. Sem comprometer alguns acontecimentos ambientais e redução das áreas, por exemplo, quando a gente fala das emissões de carbono, porque no gêmeo digital eu consigo fazer essas previsões e ter um melhor planejamento das minhas ações.

OP - Essa abordagem está sendo muito usada no mundo? Ou há algum pioneirismo brasileiro?

No Brasil ainda são ações muito pontuais, especialmente em alguns lugares que já aconteceu algo de impacto para o meio ambiente, como por exemplo no Rio Grande do Sul, com as grandes enchentes que aconteceram nos últimos anos. Então já existe um grupo trabalhando em desenvolvimento das redes fluviais da própria cidade, no modelamento para estudos relacionados ao desvio e como fazer esse monitoramento do percurso da água em chuvas torrenciais. Já existe em São Paulo também nessa mesma linha, em Curitiba, como eu falei anteriormente, para um planejamento mais otimizado da cidade. Não é algo pioneiro, mas que já vem muito em linha com a questão do atendimento às ODS’s da ONU, com um impacto menor e cada vez mais você ter créditos de carbono, tanto voltados para desenvolvimento urbano ou rural, ou como também monitoramento de áreas rurais, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento e monitoramento também de plantio. E que que eu possa ter uma agricultura mais sustentável. No Brasil são áreas mais específicas.