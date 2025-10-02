Empresa cearense inova na gestão de inventários

A empresa é 100% cearense, utiliza mão de obra local e mantém ainda uma fábrica de antenas em Tauá (CE), fortalecendo o ecossistema de inovação tecnológica no estado. Hoje, a VOTU já atende clientes em Santa Catarina, Espírito Santo e em todo o Nordeste.

"Realizar inventários deixou de ser um processo demorado e custoso para muitas empresas", é o que diz a cearense VOTU RFID Solutions. Com sede em Fortaleza, ela desenvolve soluções baseadas em tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID), capazes de mapear até 15 mil itens em apenas uma hora com apenas uma pessoa envolvida no processo.

A tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) permite a leitura simultânea de vários produtos sem necessidade de contato visual, ao contrário do código de barras tradicional. Essa automação garante inventários mais rápidos, precisos e confiáveis, reduzindo custos operacionais, liberando tempo das equipes e trazendo ganhos diretos para a gestão de estoques.

O RFID também funciona como um grande gerador de dados. Quando combinado com Inteligência Artificial (IA), podem se transformar em insights estratégicos. “Nosso objetivo é mostrar que o RFID pode ser aplicado em empresas de todos os portes. Com informações ágeis e de qualidade, o empresário garante o produto certo, no lugar certo e para a pessoa certa. Isso reduz custos e aumenta faturamento, dois pontos vitais para a competitividade neste segmento”, explica Rodrigo Martins, diretor executivo da VOTU RFID Solutions.

Outro diferencial são as cabines de leitura para movimentações em massa, que conseguem registrar de 150 a 200 peças por vez num tempo médio de 5 segundos. Essa automação desafoga processos críticos de entrada e saída de mercadorias nos Departamentos de Produto Acabado (DPA), garantindo agilidade e precisão nas transferências de estoque. Ao acelerar esse fluxo, a mercadoria chega mais rápido ao ponto de venda, aumenta sua disponibilidade e potencializa o faturamento do lojista.