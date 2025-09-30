Transformação digital no setor imobiliário entrega eficácia

Ela ainda destaca que, embora os sistemas digitais facilitem processos, o acompanhamento especializado continua sendo fundamental.“Nosso objetivo é centralizar a gestão de documentos e prazos, oferecendo maior previsibilidade e segurança para empresas que lidam com imóveis diariamente”.

O setor imobiliário procura por eficácia. E a tecnologia é o caminho para redução de prazos e burocracias na regularização de imóveis. Segundo Lara Praça, CEO da Readi, especializada em regularização documental imobiliária, “a tecnologia permite acelerar etapas que antes poderiam levar meses, reduzindo a complexidade e os riscos envolvidos na formalização patrimonial”.

Dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional indicam que cerca de 60% dos imóveis no Brasil apresentam algum tipo de pendência documental, o que evidencia a demanda por soluções que integrem tecnologia e consultoria especializada. Nesse cenário, empresas e escritórios jurídicos têm adotado sistemas digitais para gerenciar registros, certidões, escrituras, alvarás e licenças de forma mais eficiente.

Entre as ferramentas utilizadas, destacam-se sistemas de Customer Relationship Management (CRM) que permitem armazenar informações detalhadas sobre clientes e propriedades, possibilitando uma gestão mais segmentada e personalizada. Além disso, algoritmos de recomendação e análise de dados ajudam na tomada de decisões estratégicas em auditorias imobiliárias, due diligence, compra, venda ou fusão de imóveis, tornando os processos mais precisos e confiáveis.

Outro benefício da transformação digital é a automação de contratos e documentos, que evita erros, permite assinaturas eletrônicas e acelera a finalização de processos. “Ao automatizar etapas e consolidar processos, conseguimos diminuir o tempo e os recursos necessários para regularizar imóveis, tornando a gestão patrimonial mais eficiente e transparente”, afirma Lara Praça.

Consumidores têm acesso a informações detalhadas sobre imóveis, comparando preços e características em tempo real, o que acelera a tomada de decisão e aumenta a transparência nas negociações. Ferramentas como chatbots e assistentes virtuais oferecem suporte contínuo, mesmo fora do horário comercial, melhorando o atendimento e a comunicação entre empresas e clientes.