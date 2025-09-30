Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transformação digital no setor imobiliário entrega eficácia

Setor imobiliário busca eficácia por meio de processos mais tecnológicos.
Autor Hamilton Nogueira
Tipo Notícia

O setor imobiliário procura por eficácia. E a tecnologia é o caminho para redução de prazos e burocracias na regularização de imóveis. Segundo Lara Praça, CEO da Readi, especializada em regularização documental imobiliária, “a tecnologia permite acelerar etapas que antes poderiam levar meses, reduzindo a complexidade e os riscos envolvidos na formalização patrimonial”.

Ela ainda destaca que, embora os sistemas digitais facilitem processos, o acompanhamento especializado continua sendo fundamental.“Nosso objetivo é centralizar a gestão de documentos e prazos, oferecendo maior previsibilidade e segurança para empresas que lidam com imóveis diariamente”.

Dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional indicam que cerca de 60% dos imóveis no Brasil apresentam algum tipo de pendência documental, o que evidencia a demanda por soluções que integrem tecnologia e consultoria especializada. Nesse cenário, empresas e escritórios jurídicos têm adotado sistemas digitais para gerenciar registros, certidões, escrituras, alvarás e licenças de forma mais eficiente.

Entre as ferramentas utilizadas, destacam-se sistemas de Customer Relationship Management (CRM) que permitem armazenar informações detalhadas sobre clientes e propriedades, possibilitando uma gestão mais segmentada e personalizada. Além disso, algoritmos de recomendação e análise de dados ajudam na tomada de decisões estratégicas em auditorias imobiliárias, due diligence, compra, venda ou fusão de imóveis, tornando os processos mais precisos e confiáveis.

Outro benefício da transformação digital é a automação de contratos e documentos, que evita erros, permite assinaturas eletrônicas e acelera a finalização de processos. “Ao automatizar etapas e consolidar processos, conseguimos diminuir o tempo e os recursos necessários para regularizar imóveis, tornando a gestão patrimonial mais eficiente e transparente”, afirma Lara Praça.

Consumidores têm acesso a informações detalhadas sobre imóveis, comparando preços e características em tempo real, o que acelera a tomada de decisão e aumenta a transparência nas negociações. Ferramentas como chatbots e assistentes virtuais oferecem suporte contínuo, mesmo fora do horário comercial, melhorando o atendimento e a comunicação entre empresas e clientes.

