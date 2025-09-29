Dia da Indústria em Guaiúba celebra pólo químico e tecnologia

Dia da indústria em Guaiúba / Crédito: Paula Amaral_Fiec

A Prefeitura de Guaiúba celebrou, na sexta-feira (26), o Dia da Indústria, um evento dedicado a valorizar o pólo químico da cidade e fortalecer o vínculo das indústrias com a população local. O evento reforçou a importância de se consolidar políticas públicas que integram desenvolvimento econômico, inovação e tecnologia, unindo poder público e privado para a geração de emprego e qualificação profissional. Em funcionamento desde março de 2022, o Condomínio Industrial Guaiúba Chemical Park é o resultado da parceria entre prefeitura municipal, Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE), empresas associadas e Governo do Estado. O local tem se tornado referência não apenas pela instalação de indústrias, mas também pelo investimento em soluções tecnológicas que modernizam os processos produtivos, como sistemas automatizados e iniciativas voltadas à sustentabilidade.

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Guaiúba, Robério de Castro, explicou que a implantação do Pólo Químico enfrentou dois grandes desafios. O primeiro deles foi a demora das empresas em se instalarem no município. "O segundo desafio foi a conquista do incentivo fiscal, que foi fundamental para que hoje a gente tenha 18 empresas instaladas em nosso município”, pontuou. O secretário também ressaltou a importância de dar continuidade à parceria com o Governo do Ceará. “Tivemos a primeira etapa [dessa parceria] já concluída e necessitamos da segunda etapa. Com ela, com certeza, vamos ultrapassar a meta de ter 25 empresas na cidade, que é o nosso objetivo hoje”, afirmou. O presidente do Sindiquímica, Beto Chaves, reforçou a importância da união entre Prefeitura, setor produtivo e Governo do Estado. Segundo ele, a prefeitura municipal “tem uma força muito grande de fomentar e fazer crescer”. “Junto com o Sindiquímica e as indústrias associadas, buscamos o Governo do Estado para apresentar o projeto, e o governo acreditou, devido à credibilidade da indústria e da prefeitura. Trouxemos para cá o primeiro Pólo Químico do Brasil, que hoje é exemplo para o estado e para o país”, explicou.

Beto Chaves comentou ainda sobre a responsabilidade em manter o pioneirismo do município. “Ninguém faz nada sozinho, e estamos juntos para seguir cada vez mais longe. Nós vamos transformar, vamos capacitar, e tem novidade chegando”, avisou. O CEO da Unolar, Luiz Deusdará, destacou os impactos positivos e a transformação que o pólo industrial já trouxe para Guaiúba. “Há uma grande mudança no desenvolvimento do município através da indústria. Temos muita qualificação da mão de obra, muitos negócios chegando, tanto de forma direta como indireta. O serviço cresce, tudo cresce. Esse momento é o primeiro de muitos outros”, afirmou. Parcerias e atividades gratuitas