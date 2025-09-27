Digital College promove Recruiting Marketing Day

Durante o evento, os estudantes irão se dividir em equipes de cinco integrantes, simulando a estrutura de uma agência completa, com funções específicas em cada grupo. Cada agência convidada apresentará um briefing real de mercado, que os alunos terão 24 horas para resolver.

A Digital College realiza hoje, 27, o Recruiting Marketing Day - evento que une prática, criatividade e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho. Voltado para alunos dos cursos de Marketing Digital e áreas afins, o encontro contará com a participação de importantes agências da cidade, como EBM Quintto, Relevante, Advance, Tatics, Leme Digital e Engaja, além do apoio da ACADi e da Red Bull.

As soluções desenvolvidas serão apresentadas a uma banca avaliadora durante o evento. A equipe com melhor desempenho terá uma grande recompensa: todos os integrantes serão contratados como estagiários nas agências participantes, com possibilidade de efetivação após o período de estágio.

De acordo com Antônio Rodrigues, diretor da Digital College, o Recruiting Marketing Day é mais do que um desafio acadêmico — é uma ponte direta entre os futuros profissionais e o mercado.

“Esse tipo de evento ajuda a aquecer o mercado de marketing digital e a revelar novos talentos. Nossa expectativa é abrir as portas para profissionais brilhantes que, a partir dessa experiência, possam ingressar nas maiores agências da cidade e construir carreiras de sucesso.”

A proposta do evento é oferecer aos alunos a chance de vivenciar a rotina e os desafios reais do mercado publicitário, ao mesmo tempo em que cria um espaço de conexão entre empresas e novos talentos. A dinâmica coloca em prática a filosofia da Digital College: unir formação de qualidade e empregabilidade, preparando profissionais que saem prontos para atender às exigências do mercado.