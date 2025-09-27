Digital College promove Recruiting Marketing Day

Digital College promove Recruiting Marketing DayO Recruiting Marketing Day tem desafios reais e vagas de estágio em agências de Fortaleza
A Digital College realiza hoje, 27, o Recruiting Marketing Day - evento que une prática, criatividade e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho. Voltado para alunos dos cursos de Marketing Digital e áreas afins, o encontro contará com a participação de importantes agências da cidade, como EBM Quintto, Relevante, Advance, Tatics, Leme Digital e Engaja, além do apoio da ACADi e da Red Bull.
Durante o evento, os estudantes irão se dividir em equipes de cinco integrantes, simulando a estrutura de uma agência completa, com funções específicas em cada grupo. Cada agência convidada apresentará um briefing real de mercado, que os alunos terão 24 horas para resolver.
As soluções desenvolvidas serão apresentadas a uma banca avaliadora durante o evento. A equipe com melhor desempenho terá uma grande recompensa: todos os integrantes serão contratados como estagiários nas agências participantes, com possibilidade de efetivação após o período de estágio.
De acordo com Antônio Rodrigues, diretor da Digital College, o Recruiting Marketing Day é mais do que um desafio acadêmico — é uma ponte direta entre os futuros profissionais e o mercado.
“Esse tipo de evento ajuda a aquecer o mercado de marketing digital e a revelar novos talentos. Nossa expectativa é abrir as portas para profissionais brilhantes que, a partir dessa experiência, possam ingressar nas maiores agências da cidade e construir carreiras de sucesso.”
A proposta do evento é oferecer aos alunos a chance de vivenciar a rotina e os desafios reais do mercado publicitário, ao mesmo tempo em que cria um espaço de conexão entre empresas e novos talentos. A dinâmica coloca em prática a filosofia da Digital College: unir formação de qualidade e empregabilidade, preparando profissionais que saem prontos para atender às exigências do mercado.