Tecnologia, neurociência e direito: saúde mental no trabalho

Segundo OMS a depressão e a ansiedade causam impacto global de cerca de US$ 1 trilhão em perda de produtividade

Ao analisar sutilmente padrões de comunicação — tom, frequência, variações de discurso — essa técnica consegue antecipar sinais de estresse, desmotivação ou queda de engajamento antes que evoluam para crises mais graves. “A tecnologia se torna um biomarcador do bem-estar emocional, capaz de oferecer ao RH informações valiosas para agir de forma preventiva”, explica Dra. Camille da Escóssia - advogada trabalhista do escritório Cândido Albuquerque Advogado Associados.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) anualmente a depressão e a ansiedade, causam impacto global de cerca de US$ 1 trilhão em perda de produtividade. Nesse contexto, a neurociência da linguagem desponta como uma tecnologia capaz de atuar como biomarcador do bem-estar emocional.

Com esse aporte tecnológico, o RH deixa de ser meramente operacional e assume uma postura estratégica, respaldada pela ciência de dados, para tomar decisões mais precisas em gestão de pessoas — alinhando o cuidado individual ao desempenho coletivo.

Os números do Brasil reforçam a urgência dessa agenda: em 2024 foram registradas 472.328 licenças médicas por transtornos mentais — o maior volume desde 2014 — correspondendo a um aumento de 68% em relação a 2023. Os casos mais comuns foram de ansiedade e depressão, e o cenário evidencia que demandas de saúde mental são também desafios de gestão e produtividade nacional.

Além da inovação tecnológica, o ordenamento jurídico também avança. A partir de 26 de maio de 2026, entra em vigor a nova redação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que traz exigências para garantir ambientes de trabalho psicologicamente saudáveis — reconhecendo riscos psicossociais como parte da proteção laborar.

Para Dra. Camille, essa evolução não é mera formalidade: “A proteção da saúde mental no trabalho não pode ser vista como uma escolha do empregador, mas como um dever social. É fundamental transformar essas garantias em realidade concreta: com tecnologia, gestão estratégica e respeito à dignidade do trabalhador.”