Oportunidade para cientistas e inventores no Ceará

Sandra Monteiro é a titular da Secitece / Crédito: DIVULGAÇÃO

O Governo do Ceará, por meio Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), divulga as inscrições para quatro editais estratégicos que visam estimular a cultura científica, reconhecer a criatividade de inventores cearenses e fomentar negócios de impacto social e ambiental. As iniciativas que, juntas, somam mais de R$ 1 milhão em oportunidades, contemplam desde estudantes da educação básica até inventores independentes e empreendedores de impacto, ampliando as chances para diferentes públicos. Os editais abertos são: concurso Ceará Faz Ciência; Salão do Inventor Expedito Parente; InovaImpacto 2025 e Impacto Produtivo.

Ceará Faz Ciência 2025 As inscrições para a Mostra Ceará Faz Ciência 2025 seguem até o dia 5 de outubro. O concurso visa popularizar e interiorizar a ciência, além de estimular jovens talentos da educação básica a desenvolverem soluções científicas para problemas locais. A iniciativa conta com a parceria do Programa Rede POP/MCTI e IFCE. Este ano, o tema do concurso seguirá a temática da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia: “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”. Podem se inscrever estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio/Profissional. Cada projeto deve ser composto por equipes de até dois alunos e um professor orientador. Ao todo, 20 trabalhos serão selecionados e apresentados na Feira do Conhecimento 2025. As equipes classificadas em primeiro e segundo lugares, em cada categoria (Ensino Fundamental II e Ensino Médio/Profissional), serão contempladas com bolsas do projeto Rede Pop CE, fruto da parceria entre a Secitece e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O benefício prevê R$ 300,00 mensais para cada estudante e R$ 1.000,00 mensais para os professores orientadores, pagos por até seis meses. O objetivo é garantir a continuidade e o aprimoramento dos projetos premiados, fortalecendo a iniciação científica e a criatividade na educação básica.

Desde 2012, a Mostra já mobilizou cerca de 24 mil estudantes em todo o Ceará. As inscrições podem ser feitas AQUI: Salão do Inventor Expedito Parente Também estão abertas, até 5 de outubro, as inscrições para o Salão do Inventor Expedito Parente. A iniciativa valoriza inventores independentes, estudantes, pesquisadores e entusiastas da tecnologia que apresentem ideias originais, com potencial de impacto social ou econômico.

Neste ano, o evento também se inspira no tema da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”. Trabalhos que dialoguem com a temática terão pontuação extra, mas criações de outras áreas também são bem-vindas. Os inventos selecionados serão expostos durante a Feira do Conhecimento 2025. A Mostra contará com duas categorias de premiação. Na Categoria 1, aberta a inventores independentes, os três primeiros colocados receberão valores em dinheiro: R$ 1.750,00 para o primeiro lugar, R$ 750,00 para o segundo e R$ 500,00 para o terceiro. Já a Categoria 2, exclusiva para invenções acadêmicas, premiará a melhor proposta com o depósito da patente, avaliação da tecnologia e publicação em periódico ou livro da Uece. Os segundo e terceiro colocados terão direito a mentorias especializadas sobre propriedade intelectual e também à publicação de artigos na Editora da Uece. Em ambas as categorias, os vencedores receberão medalhas. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis nesse link :

InovaImpacto 2025 Com investimento de R$ 1 milhão, o edital InovaImpacto 2025 vai selecionar 10 negócios inovadores com foco em impacto social e ambiental no Ceará. Cada iniciativa poderá receber até R$ 100 mil em subvenção econômica (recursos não reembolsáveis), além de contar com mentoria do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE).