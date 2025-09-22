IGC desenvolve projetos para saúde mental e atenção primária 

Herbert Lobo do IGC / Crédito: Divulgação

O Instituto de Gestão e Cidadania (IGC Brasil) está à frente de duas iniciativas estratégicas que vão impactar diretamente a saúde pública em municípios do Ceará, com foco especial na atenção primária e no cuidado em saúde mental. Em parceria com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), os projetos unem gestão, ensino e pesquisa para qualificar profissionais e ampliar o acesso da população a serviços essenciais. O Projeto Indica Saúde tem como objetivo elevar o desempenho de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em localidades com baixo Índice de Desenvolvimento da Atenção Básica (IDAB). Por meio da análise de dados, capacitações direcionadas e acompanhamento contínuo, a ação deve qualificar cerca de 70 profissionais ligados à gestão das UBS, promovendo melhorias sustentáveis na Atenção Primária à Saúde (APS).

Já o Projeto Saúde Mental, implementado em cinco municípios, visa ampliar o acesso a serviços especializados. A proposta inclui diagnóstico das demandas locais, ações de promoção da saúde, prevenção de transtornos leves, detecção precoce e acompanhamento dos pacientes, garantindo mais resolutividade e integração no cuidado. “O IGC tem como compromisso oferecer soluções de gestão que tragam resultados concretos para a população. A parceria com a Unilab nos permite integrar conhecimento científico e experiência em gestão, tornando os serviços de saúde mental e atenção primária mais eficientes e acolhedores”, afirma Etna Rocha, assessora presidencial do Instituto. Segundo a professora Dra. Fátima Bertini, coordenadora acadêmica do Projeto Saúde Mental pela Unilab, “a cooperação com o IGC fortalece o diálogo entre os serviços e a gestão, ampliando a capacidade de resposta dos municípios às demandas de saúde mental”. Para Larissa Nicolete, coordenadora acadêmica do Indica Saúde, o papel do IGC é essencial para transformar dados e metodologias em ações práticas e sustentáveis: “O Instituto é o elo que faz com que o conhecimento produzido pela universidade se traduza em impacto real para a população”.