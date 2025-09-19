O POVO participa da 4ª edição do Front End Day

O POVO participa, neste sábado, 20, da 4ª edição do Front End Day, evento que se destaca no cenário tecnológico local, a partir das 8h, na Fábrica de Negócios, em Fortaleza. A ocasião promete 12 horas intensivas de atividades, voltadas para estudantes, profissionais e entusiastas de Front-End, Back-End, UX, empreendedorismo e inovação.

Vale explicar que Front-End é aquilo que você vê na tela. Back-End é aquilo que você não vê mas faz funcionar o que você vê. Sendo assim, você pode cotnar com renomados especialistas do setor tecnológico que compartilharão suas experiências e discutirão as mais recentes inovações do mercado.