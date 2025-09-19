O POVO participa da 4ª edição do Front End Day

O POVO participa da 4ª edição do Front End DayO POVO participa da 4ª edição do Front End Day que acontece em Fortaleza neste sábado, 20
O POVO participa, neste sábado, 20, da 4ª edição do Front End Day, evento que se destaca no cenário tecnológico local, a partir das 8h, na Fábrica de Negócios, em Fortaleza. A ocasião promete 12 horas intensivas de atividades, voltadas para estudantes, profissionais e entusiastas de Front-End, Back-End, UX, empreendedorismo e inovação.
Vale explicar que Front-End é aquilo que você vê na tela. Back-End é aquilo que você não vê mas faz funcionar o que você vê. Sendo assim, você pode cotnar com renomados especialistas do setor tecnológico que compartilharão suas experiências e discutirão as mais recentes inovações do mercado.
Com o tema "Fortalecer e Crescer", a maratona, organizada pela comunidade Front-End CE, traz workshops de Gideão Ferreira (Tray) e Nayara Valevskii (Compass Uol), além de mentorias gratuitas em carreira, front-end, back-end e agilidade. O encontro terá feira de negócios, coworking, estúdio de fotos, ativações, rodadas de disputas e podcast com a comunidade House JS. As inscrições podem ser feitas aqui pelo site oficial