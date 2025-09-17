Hostweb e O POVO: evolução digital e jornalismo

O ponto de partida dessa colaboração ocorreu em 1994, quando o Grupo O POVO tornou-se um dos pioneiros na cobertura online da Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos. À época, fax e telex ainda eram parte da rotina das redações, mas a chegada da internet abriu espaço para novos modelos de produção e difusão jornalística. O suporte técnico da até então SecrelNet foi fundamental para viabilizar esse processo.

A trajetória de transformação digital do Grupo de Comunicação O POVO está diretamente ligada à parceria estabelecida com a Hostweb, ainda nos anos 1990. O relacionamento de longa duração entre as duas instituições reflete a relevância da tecnologia na modernização do jornalismo e na adaptação da mídia cearense às demandas de um ambiente digital em constante evolução.

Com a consolidação da Hostweb em 2005, como spin-off da SecrelNet, a parceria ganhou mais força. A empresa passou a oferecer soluções robustas de infraestrutura de TI, incluindo data center, posteriormente serviços em nuvem e recursos avançados de cibersegurança. Essas ferramentas garantiram ao O POVO maior estabilidade, disponibilidade e proteção para sustentar suas operações digitais e ampliar sua presença em um mercado cada vez mais competitivo.

Para João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo O POVO, a confiança construída ao longo dos anos explica a durabilidade dessa relação. “Em nosso negócio, que une comunicação e tecnologia, a escolha dos parceiros é determinante. A Hostweb atua na segurança e abordagem consultiva, garantindo que a tecnologia contratada esteja alinhada às nossas necessidades reais”, afirma.

Na visão de Wladimir Soares, CEO da Hostweb, a parceria evidencia o papel da tecnologia como suporte estratégico para empresas de comunicação. “Nosso compromisso vai além da infraestrutura. É uma relação baseada em confiança e proximidade, com foco em entregar soluções que tragam impacto efetivo ao negócio do cliente. Fazer parte da história do O POVO é motivo de orgulho e um incentivo para continuar inovando”, destaca.

A Hostweb mantém como diferencial o atendimento personalizado, fundamentado na escuta ativa e na compreensão das demandas específicas de cada cliente. A experiência compartilhada demonstra como a combinação entre inovação tecnológica e parcerias sólidas pode assegurar sustentabilidade e crescimento em setores tradicionais, além de reforçar o papel do jornalismo como atividade essencial em um mundo cada vez mais conectado.