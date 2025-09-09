Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Laboratório do Futuro promove Ciclo de Debates sobre Estratégias Digitais para Políticas Públicas
Tipo Notícia

O Laboratório do Futuro da Universidade Federal do Ceará (UFC), realiza em setembro e outubro de 2025 o 1º Ciclo de Debates sobre Estratégias Digitais para Políticas Públicas no Brasil. O evento terá cinco encontros — quatro online e um presencial — abertos ao público, reunindo especialistas, instituições e sociedade civil para discutir os impactos do digital na formulação e execução de políticas públicas.

O ciclo tem como objetivo estimular o diálogo crítico sobre como as tecnologias moldam decisões coletivas, organizando processos que vão desde a distribuição de recursos até o monitoramento de políticas públicas. Serão abordados temas como soberania digital, transparência governamental, uso de tecnologias livres, letramento digital e design estratégico.

A abertura, que também será o primeiro encontro do ciclo, acontece no dia 11 de setembro, com a apresentação do processo de construção da Estratégia Digital para a Política Nacional das Artes, em parceria com a Fundação Nacional das Artes (Funarte). Como parte dessa iniciativa, foi lançada em agosto a plataforma Rede das Artes, que permite a agentes culturais realizar cadastros, criar e participar de oportunidades e eventos, ampliando a circulação democrática de iniciativas no setor.

Além da Estratégia desenvolvida com a Funarte, tema do primeiro painel da abertura, os participantes trarão outras experiências de governança digital, fomentando um diálogo aberto sobre caminhos possíveis para a construção de políticas públicas que considerem o digital como dimensão estruturante.

Comporão as mesas o Pró-Reitor de Cultura da UFC Sandro Gouveia, o Coordenador do Laboratório do Futuro Ângelo Brayner, o Diretor Executivo da Funarte Leo Lessa, a Diretora de Fomento e Difusão Regional da Funarte Aline Vila Real, a Secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura Cláudia Leitão e o Deputado Estadual do Ceará Léo Suricate. As secretárias de Cultura do Ceará, Luisa Cela, e de Fortaleza, Helena Barbosa, também participarão do momento.

“O digital não é apenas uma camada de circulação de informações, mas um espaço onde são organizados nossos dados de cidadania e tomadas decisões fundamentais. Compreender esse processo é essencial para ampliar a participação social e a transparência na gestão pública. O projeto Rede das Artes, é relevante, por ser uma estratégia, para organizar os planos e políticas que existem, para gerar impacto na realidade dos agentes artísticos e do publico”, destaca a coordenação do Laboratório do Futuro.

Os demais encontros do ciclo serão virtuais, transmitidos pela plataforma da Rede Nacional de Pesquisa, que usa tecnologia livre para popularizar a ciência em todo o Brasil. Para os diálogos, foram convidadas pessoas de referência em cada área temática - da Academia aos movimentos sociais.


Programação


15h - Recepção dos convidados e abertura

16h - Debate: Estratégia Digital para a Política Nacional das Artes

18h - Mesa: Planos para o Futuro

 

Serviço


Abertura do 1º Ciclo de Debates sobre Estratégia Digital para Políticas Públicas no Brasil

Local: Auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará – UFC

Data: 11 de setembro de 2025, a partir das 15 horas.


 

