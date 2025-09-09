O ciclo tem como objetivo estimular o diálogo crítico sobre como as tecnologias moldam decisões coletivas, organizando processos que vão desde a distribuição de recursos até o monitoramento de políticas públicas. Serão abordados temas como soberania digital, transparência governamental, uso de tecnologias livres, letramento digital e design estratégico.

O Laboratório do Futuro da Universidade Federal do Ceará (UFC), realiza em setembro e outubro de 2025 o 1º Ciclo de Debates sobre Estratégias Digitais para Políticas Públicas no Brasil. O evento terá cinco encontros — quatro online e um presencial — abertos ao público, reunindo especialistas, instituições e sociedade civil para discutir os impactos do digital na formulação e execução de políticas públicas.

A abertura, que também será o primeiro encontro do ciclo, acontece no dia 11 de setembro, com a apresentação do processo de construção da Estratégia Digital para a Política Nacional das Artes, em parceria com a Fundação Nacional das Artes (Funarte). Como parte dessa iniciativa, foi lançada em agosto a plataforma Rede das Artes, que permite a agentes culturais realizar cadastros, criar e participar de oportunidades e eventos, ampliando a circulação democrática de iniciativas no setor.

Além da Estratégia desenvolvida com a Funarte, tema do primeiro painel da abertura, os participantes trarão outras experiências de governança digital, fomentando um diálogo aberto sobre caminhos possíveis para a construção de políticas públicas que considerem o digital como dimensão estruturante.

Comporão as mesas o Pró-Reitor de Cultura da UFC Sandro Gouveia, o Coordenador do Laboratório do Futuro Ângelo Brayner, o Diretor Executivo da Funarte Leo Lessa, a Diretora de Fomento e Difusão Regional da Funarte Aline Vila Real, a Secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura Cláudia Leitão e o Deputado Estadual do Ceará Léo Suricate. As secretárias de Cultura do Ceará, Luisa Cela, e de Fortaleza, Helena Barbosa, também participarão do momento.

“O digital não é apenas uma camada de circulação de informações, mas um espaço onde são organizados nossos dados de cidadania e tomadas decisões fundamentais. Compreender esse processo é essencial para ampliar a participação social e a transparência na gestão pública. O projeto Rede das Artes, é relevante, por ser uma estratégia, para organizar os planos e políticas que existem, para gerar impacto na realidade dos agentes artísticos e do publico”, destaca a coordenação do Laboratório do Futuro.