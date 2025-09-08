Professor cearense no Congresso Internacional Labour 2030

Professor cearense no Congresso Internacional Labour 2030O advogado, escritor, professor e poeta cearense Eduardo Pragmácio Filho presidirá debate no Congresso Internacional Labour 2030 em Portugal.
O professor cearense Eduardo Pragmácio Filho presidirá dois debates em Portugal sobre o futuro do mercado de trabalho, abordando os impactos da tecnologia e as mudanças sociais.
O evento reunirá especialistas internacionais, profissionais da área jurídica, acadêmicos e representantes de organizações governamentais e não-governamentais para discutir as principais tendências e as necessidades de adaptação no campo do Direito do Trabalho, sobretudo diante dos impactos trazidos pela Inteligência Artificial.
Em um cenário global em constante transformação, impulsionado não só pela IA, mas diversos avanços tecnológicos, Eduardo Pragmácio apresentará reflexões sobre o papel do movimento sindical e os direitos trabalhistas diante dessas novas realidades. O escritor é autor de “O Direito do Trabalho em Movimento”, cuja abordagem traz temas relacionados aos direitos trabalhistas, políticas de emprego e regulação do mercado de trabalho.
“O Congresso é uma oportunidade única para debatermos e construirmos soluções para um mercado de trabalho mais justo, inclusivo e preparado para os desafios da próxima década”, afirma o poeta e advogado.
Organizado pela Law Academy, o Labour 2030 é um congresso internacional e uma iniciativa para debater e promover transformações no mundo do trabalho em prol de um futuro mais justo, centrado nas pessoas e verdadeiramente sustentável.