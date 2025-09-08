Professor cearense no Congresso Internacional Labour 2030

O evento reunirá especialistas internacionais, profissionais da área jurídica, acadêmicos e representantes de organizações governamentais e não-governamentais para discutir as principais tendências e as necessidades de adaptação no campo do Direito do Trabalho, sobretudo diante dos impactos trazidos pela Inteligência Artificial.

O professor cearense Eduardo Pragmácio Filho presidirá dois debates em Portugal sobre o futuro do mercado de trabalho, abordando os impactos da tecnologia e as mudanças sociais.

Em um cenário global em constante transformação, impulsionado não só pela IA, mas diversos avanços tecnológicos, Eduardo Pragmácio apresentará reflexões sobre o papel do movimento sindical e os direitos trabalhistas diante dessas novas realidades. O escritor é autor de “O Direito do Trabalho em Movimento”, cuja abordagem traz temas relacionados aos direitos trabalhistas, políticas de emprego e regulação do mercado de trabalho.

“O Congresso é uma oportunidade única para debatermos e construirmos soluções para um mercado de trabalho mais justo, inclusivo e preparado para os desafios da próxima década”, afirma o poeta e advogado.

Organizado pela Law Academy, o Labour 2030 é um congresso internacional e uma iniciativa para debater e promover transformações no mundo do trabalho em prol de um futuro mais justo, centrado nas pessoas e verdadeiramente sustentável.



