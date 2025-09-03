Última semana para inscrição na Jornada Liga STEAM 2025

Termina dia 5 o prazo de inscrição para a Jornada Liga STEAM 2025, que chega a São Gonçalo do Amarante para capacitar jovens mulheres em tecnologia

São Gonçalo do Amarante será um dos cinco municípios no País a receber a segunda edição da Jornada Liga STEAM. Promovido pela ArcelorMittal, por meio da Fundação ArcelorMittal, o programa visa capacitar jovens para o mercado de trabalho, com foco nas carreiras das áreas STEAM – Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

As inscrições, 100% on-line e gratuitas, estão abertas até 5 de setembro AQUI e receberão inscrições de jovens mulheres com Ensino Médio completo e que não possuam vínculo empregatício formal. O processo seletivo inclui trilha de aprendizagem, prova de lógica e vídeo de apresentação.

Com ênfase em tecnologia, a formação em São Gonçalo do Amarante é exclusiva para mulheres de 18 a 28 anos. As disciplinas previstas incluem temas como programação, DevOps, desenvolvimento web, Machine Learning na plataforma AWS, empreendedorismo, comunicação, dentre outros.

As aulas têm início no dia 6 de outubro, no Centro Tecnológico, no bairro Vila Esperança. Ao longo de dez meses, as alunas terão encontros presenciais e on-line, estruturados em mentorias de carreira, trilhas de aprendizagem e desafios práticos. A carga horária é de 680 horas, com certificação digital ao fim do curso, previsto para junho de 2026.

Para a diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal, Camila Valverde, “a Jornada Liga STEAM reflete nosso compromisso com a inclusão produtiva e o fortalecimento da educação como ferramenta de transformação social. Levar essa formação gratuita e de alta qualidade a São Gonçalo do Amarante é uma forma de abrir portas para novas trajetórias profissionais no mercado de tecnologia, um setor cujo acesso das mulheres ainda é desigual.”