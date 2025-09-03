Pix por aproximação e a transformação do varejo

Pagamentos com Pix viram alvo de investigações / Crédito: FERNANDA BARROS

Pix por aproximação: deve seguir a tendência de crescimento dos pagamentos por aproximação, que já representam dois terços das compras presenciais O Pix não para de evoluir e, recentemente, ganhou mais uma funcionalidade que promete acelerar o consumo no país: o Pix por aproximação. Basta aproximar o celular da maquininha para concluir o pagamento.

Segundo o Banco Central, já são 156 milhões de usuários pessoas físicas e 15,2 milhões de empresas cadastradas. Além disso, uma pesquisa da MindMiners, divulgada em 2025, mostra que 73% dos brasileiros já elegeram o Pix como meio favorito de pagamento, superando cartões e dinheiro. Hoje, o recurso já está disponível para smartphones com sistema Android, ampliando rapidamente sua adoção entre consumidores e varejistas. No caso dos aparelhos iOS, a funcionalidade ainda está em fase de homologação junto ao Banco Central. “Quando o recurso for liberado para usuários de iPhone, a expectativa é de uma massificação ainda mais rápida. Esse passo é fundamental para tornar o Pix por aproximação uma tecnologia universal, presente no dia a dia de todos os brasileiros”, avalia Leandro Fiúza, CEO da SaqPay. Veja o que muda no varejo:

1. Agilidade no atendimento

O recurso reduz drasticamente o tempo de finalização da compra. “O brasileiro valoriza agilidade e conveniência. Com o Pix por aproximação, o cliente paga em segundos e o lojista recebe na hora, sem complicação”, afirma Leandro Fiúza, CEO da SaqPay, plataforma de soluções digitais para o varejo. 2. Experiência mais fluida para o consumidor O consumidor habilita o cadastro apenas uma vez no próprio banco e, a partir daí, não precisa abrir aplicativo, escanear QR Code ou digitar valores.

3. Vantagem competitiva para o lojista Lojas que saírem na frente podem conquistar clientes que priorizam rapidez e modernidade. “ 4. Melhora no fluxo de caixa