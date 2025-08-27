Paic, política pública de sucesso, serve de inspiração para projeto de letramento de Digital

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) defendeu, na Assembleia Legislativa, a criação do “Paic do Letramento Digital”. Paic é Programa de Alfabetização na Idade Certa, uma política pública cearense de sucesso.

A proposta foi apresentada através do Projeto de Lei nº 147/25, que institui o Programa de Letramento Digital do Ceará (PLD-CE), com foco na utilização da inteligência artificial nas escolas e em espaços multidisciplinares, a fim de capacitar os estudantes para um mundo novo amplamente digitalizado.