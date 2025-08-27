Paic do Letramento DigitalPaic, política pública de sucesso, serve de inspiração para projeto de letramento de Digital
O deputado estadual Acrísio Sena (PT) defendeu, na Assembleia Legislativa, a criação do “Paic do Letramento Digital”. Paic é Programa de Alfabetização na Idade Certa, uma política pública cearense de sucesso.
A proposta foi apresentada através do Projeto de Lei nº 147/25, que institui o Programa de Letramento Digital do Ceará (PLD-CE), com foco na utilização da inteligência artificial nas escolas e em espaços multidisciplinares, a fim de capacitar os estudantes para um mundo novo amplamente digitalizado.
Segundo o parlamentar, a iniciativa deve começar pelas 145 escolas profissionalizantes do Estado, que contam com mais de 1.500 professores e 62 mil alunos. Ele defendeu ainda a revisão curricular, incluindo áreas como pensamento computacional, tecnologias da informação e cidadania digital, aproveitando a infraestrutura já existente, como laboratórios e cinturão digital.
“Vivemos uma revolução tecnológica em que o processo educacional não pode ficar de fora do debate sobre as novas tecnologias digitais, em especial a inteligência artificial. Tenho certeza de que o governador Elmano de Freitas tem todas as condições de criar essa política de protagonismo aqui no Ceará”, afirmou Acrísio.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente