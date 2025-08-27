Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paic do Letramento Digital

Paic do Letramento Digital

Paic, política pública de sucesso, serve de inspiração para projeto de letramento de Digital
Autor Hamilton Nogueira
Autor
Hamilton Nogueira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) defendeu, na Assembleia Legislativa, a criação do “Paic do Letramento Digital”. Paic é Programa de Alfabetização na Idade Certa, uma política pública cearense de sucesso. 

A proposta foi apresentada através do Projeto de Lei nº 147/25, que institui o Programa de Letramento Digital do Ceará (PLD-CE), com foco na utilização da inteligência artificial nas escolas e em espaços multidisciplinares, a fim de capacitar os estudantes para um mundo novo amplamente digitalizado. 

Segundo o parlamentar, a iniciativa deve começar pelas 145 escolas profissionalizantes do Estado, que contam com mais de 1.500 professores e 62 mil alunos. Ele defendeu ainda a revisão curricular, incluindo áreas como pensamento computacional, tecnologias da informação e cidadania digital, aproveitando a infraestrutura já existente, como laboratórios e cinturão digital.

“Vivemos uma revolução tecnológica em que o processo educacional não pode ficar de fora do debate sobre as novas tecnologias digitais, em especial a inteligência artificial. Tenho certeza de que o governador Elmano de Freitas tem todas as condições de criar essa política de protagonismo aqui no Ceará”, afirmou Acrísio.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar